«Λαβράκι» της ΕΛΑΣ στο Κιάτο: Παλαίμαχος τζουντόκα κουβαλούσε 1,15 εκατομμύρια ευρώ σε σακούλες

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος οχημάτων από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στο Κιάτο Κορινθίας, αργά το βράδυ της Τετάρτης (22/4), καθώς σε ένα απ' αυτά εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψος 1,15 εκατ. ευρώ σε μετρητά μέσα σε σακούλες.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα ανάμεσα τους ένας πολύ γνωστός παλαίμαχος αθλητής του τζούντο, ηλικίας 43 ετών, τα προσήχθησαν στη ΓΑΔΑ για κατάθεση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να καταμετρούν τα χρήματα και να παίρνουν καταθέσεις για την πηγή της προέλευσης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες υποστήριξαν ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από επιχειρηματίες των Αθηνών και είχαν αποδέκτη επιχειρηματία στην Πελοπόννησο. Και μπορεί να αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο, τα ερωτήματα για το κατά πόσον τα χρήματα αυτά είναι νόμιμα και φορολογημένα παραμένουν.

Μάλιστα, άπαντες θα κληθούν να δώσουν νέες καταθέσεις καθώς δεν είναι και ότι πιο σύνηθες να μεταφέρονται με αυτό τον τρόπο τόσο μεγάλα χρηματικά ποσό για λογαριασμό επιχειρηματιών.