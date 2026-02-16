Παλαιό Φάληρο: Αναστάτωση σε δημοτικό σχολείο από πτώση σοβάδων - Τι καταγγέλλει μητέρα μαθητή

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, όταν τμήμα σοβάδων αποκολλήθηκε από την οροφή των τουαλετών, προκαλώντας τρόμο στους μαθητές, οι οποίοι νόμιζαν ότι σημειώνεται σεισμός.

Το περιστατικό περιέγραψε το πρωί της Δευτέρας (16/2) μιλώντας στον ΣΚΑΪ η μητέρα ενός παιδιού που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Όπως ανέφερε, το παιδί της «πήγε στην τουαλέτα, όπου ήταν άλλα δύο παιδιά, να κάνει την ανάγκη του και ξαφνικά άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι, γιατί νόμιζε ότι γίνεται σεισμός.

«Ο καημένος βγήκε έξω είδε ότι είχε πέσει το ταβάνι και ευτυχώς πετάχτηκε αμέσως έξω» πρόσθεσε.

Η ίδια εξέφρασε την έντονη ανησυχία της, επισημαίνοντας πως «δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς εμάς τους γονείς, μας ενημέρωσαν τα παιδιά μας, όταν σχόλασαν. Εγώ τρελάθηκα, γιατί φοβήθηκα τι θα μπορούσε να είχε γίνει».

Μετά το συμβάν, τα μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή (13/2) έως και τη Δευτέρα (16/2), ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό το σχολείο αναμένεται να επαναλειτουργήσει κανονικά την Τρίτη.

Από την πλευρά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, ο αντιδήμαρχος Παιδείας ανέφερε ότι «ύστερα από το περιστατικό οι υπηρεσίες του Δήμου και η αρμόδια τεχνική υπηρεσία ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν άμεσα στο σχολείο. Άμεσα καθαιρέθηκε ο σοβάς από όλο το ταβάνι και ξεκίνησε να επισκευάζεται το σημείο».

Παράλληλα, όπως τόνισε, «προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους, ώστε την Τρίτη να επιστρέψουν οι μαθητές με απόλυτη ασφάλεια».