Παλαιό Φάληρο: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αμφιθέας - Ανατράπηκε μπετονιέρα

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Παλαιό Φάληρο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος μεταφοράς σκυροδέματος (μπετονιέρας).

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στη Λεωφόρο Αμφιθέας και ανετράπη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Λεωφόρο Συγγρού.

Η διακοπή αφορά το τμήμα της Λεωφόρου Αμφιθέας από το ύψος της οδού Αίαντος έως το ύψος της οδού Αχιλλέως.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία για την απομάκρυνση του βαρέος οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω αυξημένης κίνησης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.