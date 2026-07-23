Παλαιό Φάληρο: Καρέ-καρέ η επίθεση σε γυναίκα που πήγαινε να μπει στην πολυκατοικία της

Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία μια γυναίκα δέχεται επίθεση από άγνωστο έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει, στο Παλαιό Φάληρο, με δράστη που επιχείρησε να της αρπάξει την τσάντα.

Σύμφωνα με το MEGA, η γυναίκα είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι της και ξεκλείδωνε την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, όταν ένας άνδρας την πλησίασε αιφνιδιαστικά από πίσω και της επιτέθηκε.

«Έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα και με την άκρη του ματιού μου είδα κάποιον να έρχεται γρήγορα από πίσω. Με άρπαξε, με έριξε κάτω και τραβούσε την τσάντα μου», περιέγραψε η ίδια.

Επίθεση μέρα μεσημέρι

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο του Παλαιού Φαλήρου, την ώρα που η γυναίκα επέστρεφε στο διαμέρισμά της κρατώντας τα ψώνια της.

«Έχω τρομάξει. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις να μπεις στο σπίτι σου και να σε τραβάει κάποιος, να σε ρίχνει κάτω;», είπε εμφανώς σοκαρισμένη.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο δράστης φαίνεται πως την ακολουθούσε χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας για να της επιτεθεί.

Παρά την αρχική της έκπληξη, η γυναίκα αντέδρασε άμεσα, κρατώντας σφιχτά την τσάντα της και καλώντας σε βοήθεια.

«Άρχισα να φωνάζω. Με τραβούσε, αλλά δεν άφησα την τσάντα. Τα πράγματα που κρατούσα έπεσαν κάτω, όμως συνέχισα να φωνάζω», ανέφερε.

Οι φωνές της κινητοποίησαν ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι βγήκαν για να δουν τι είχε συμβεί. Ένας από αυτούς επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει.