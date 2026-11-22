Μία καταγγελία που έφτασε με email στους αστυνομικούς ξεσκέπασε την δράση 44χρονου ο οποίος συνελήφθη στους Αμπελόκηπους και κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκ. ευρώ και διακεκριμένη απάτη, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο συλληφθείς ωστόσο, φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό ενός 49χρονου αρχιμανδρίτη ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Αναρτήθηκαν προς πώληση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία ανέφερε πως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας. Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι τα εν λόγω έργα ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος ευρύτερης δραστηριότητας κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, με την χρήση πλαστών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γνησιότητας. Έτσι, χθες Σάββατο 21 Νοεμβρίου έξω από τη στάση του Μετρό στους Αμπελόκηπους, συνελήφθη ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του αρχιμανδρίτη.

Πρόκειται για έναν 49χρονο Έλληνα πολίτη γεννημένο στα δυτικά της Αθήνας, σε περιοχή της Αττικής και αρχιμανδρίτη ο οποίος φέρεται να ιερουργεί σε πολιτεία των ΗΠΑ και σύμφωνα με το Live News, δεν ανήκει στην επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία ενώ τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ενταχθεί στις τάξεις των Παλαιοημερολογιτών.

Με προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ που μετέδωσε το Mega ο 49χρονος αρχιμανδρίτης ξεκίνησε από την Ελλάδα, βρισκόταν σε μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, ωστόσο εδώ και πάνω από μια δεκαετία έχει αποσχηματισθεί. Μάλιστα, υπάρχουν και αναφορές ότι του έχει αφαιρεθεί το σχήμα και από τους Παλαιοημερολογίτες, καθώς αυστραλιανά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πριν από τρία χρόνια το όνομά του είχε εμπλακεί σε ροζ σκάνδαλο καθώς φέρεται να είχε διπλή παράλληλη ζωή.

Ο αρχιμανδρίτης φέρεται να διατηρούσε προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών μεταξύ ανδρών και να χρησιμοποιούσε χρήματα τα οποία δίνονταν στο ναό όπου ιερουργεί ως δωρεές, κυρίως χρήματα ηλικιωμένων, με σκοπό να έχει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές, ώστε να γνωρίζει συντρόφους και στη συνέχεια να κλείνει διάφορα ροζ, ραντεβού μαζί τους σε περιοχές της Αυστραλίας, έξω από τη Μελβούρνη, όπως τα αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Ο ίδιος τότε είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία συνιστά ιερατικό παράπτωμα σύμφωνα με το Κανονικό Δίκαιο, και για την οποία μάλιστα υπήρχε και φωτογραφικό ροζ υλικό που αντάλλασσε, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από εξειδικευμένο ντετέκτιβ όπως ανέφεραν δημοσιεύματα Αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης.

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος

Ο 44χρονος που συνελήφθη τον παρουσιάζει ως τον «εγκέφαλο» του κυκλώματος ενώ ο ίδιος εμφανίζεται ως ενεργούμενο μέλος. Ο 49χρονος πλέον βρίσκεται στις ΗΠΑ χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η παρουσία του αφορά ιερατικούς λόγους, δηλαδή αν λειτουργεί σε κάποια εκκλησία ή αν έχει κάνει κάποιο ταξίδι στο πλαίσιο της ιδιωτικής του ζωής.

Ο συλληφθείς Μάλιστα είπε ότι τον αρχιμανδρίτη τον γνώρισε από το 2014, όταν του είπε να πάει στο σπίτι του να παραλάβει τους συγκεκριμένους πίνακες και να τους πουλήσει στον αγοραστή. Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τους, όπου βρέθηκαν 35 πίνακες οι οποίοι διαπιστώθηκαν πως ήταν πλαστοί και πως εφόσον ήταν γνήσιοι η αξία τους θα έφτανε το 1.700.000 ευρώ. Παράλληλα, στα σπίτια τους βρέθηκαν 2.750 ευρώ, 97 χρυσές λίρες, 4 χρυσά γαλλικά νομίσματα και 2 πολύτιμοι λίθοι.

Στην κατοχή του 44χρονου βρέθηκαν έξι έργα τέχνης αποδιδόμενα στον Γεώργιο Μπουζιάνη, τα οποία θα πωλούσε έναντι του συνολικού ποσού των 5.150 ευρώ. Κατά την ακινητοποίησή του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ανέφερε ότι ο 49χρονος ήταν ο χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πλέον ο 44χρονος κατηγορείται ως μέλος κυκλώματος που πουλούσε πλαστά έργα τέχνης γνωστών Ελλήνων αλλά και ξένων καλλιτεχνών. Ο 49χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στις ΗΠΑ ως συνεργός του.