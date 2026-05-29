Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν άγνωστο δεινοσαύρο στην Παταγονία - Με ποιο σημερινό είδος μοιάζει

Μπροστά σε ένα άγνωστο, μέχρι σήμερα, είδος δεινοσαύρου βρέθηκαν παλαιοντολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στη νότια Παταγονία.

Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό «Journal of Vertebrate Paleontology» που παρουσίασε την έρευνα, οι μελετητές εντόπισαν ένα είδος αρπακτικού πουλιού που έζησε πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια, έτρωγε ψάρια και συμπεριφερόταν σαν σύγχρονος ερωδιός.

Οι παλαιοντολόγοι το ονόμασαν «Kank australis» και η ταυτοποίησή του έγινε με με βάση την ανακάλυψη απολιθωμένων οστών, όπως δόντια, σπόνδυλοι και δάκτυλα των ποδιών.

Όπως τονίζουν, οι αυχενικοί σπόνδυλοι παραπέμπουν σε σύγχρονα πτηνά με σύνθετες κινήσεις του λαιμού, όπως οι σημερινοί ερωδιοί κάτι που υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένοι δεινόσαυροι μπορεί να ψάρευαν το φαγητό τους. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα οστά, που εντοπίστηκαν σε αγρόκτημα στην πόλη Σάντα Κρουζ της Αργεντινής, Μάλιστα, ήταν δίπλα σε απολιθωμένα ψάρια, κάτι που ενισχύει περαιτέρω αυτή την υπόθεση.

Επίσης, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένοι δεινόσαυροι πιθανότατα κυνηγούσαν και άλλα μικρότερα ζώα του οικοσυστήματος, όπως βατράχους, σαύρες, χελώνες και μικρά θηλαστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι ανασκαφές στο συγκεκριμένο σημείο ξεκίνησαν το 2018 αποκαλύπτοντας μεγάλη ποικιλία απολιθωμένων ζώων και φυτών. Τα πρώτα τμήματα του Kank βρέθηκαν εκείνη τη χρονιά αλλά ήταν πολύ αποσπασματικά για να αναγνωριστούν ως είδος. «Κλειδί» αποτέλεσε η ανακάλυψη ενός αυχενικού σπονδύλου το 2024.

Τι είδος δεινοσαύρου είναι;

Ο «Kank australis» ανήκει στην οικογένεια των θηριόποδων δεινοσαύρων μικρού έως μεσαίου μεγέθους «unenlagiidae», των οποίων μέλη έχουν ανακαλυφθεί από αποθέσεις της Ύστερης Κρητιδικής Περιόδου στη νότια Αμερική, την Ανταρκτική, την Αυστραλία και τη Μαδαγασκάρη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ενήλικοι δεινόσαυροι του είδους πιθανότατα έφταναν σε μήκος περίπου τα 2,5-3 μέτρα.

Οι «Kank australis» ζούσαν σε ένα τοπίο με ελικοειδείς ποταμούς και ρυάκια με εποχιακές λίμνες, όπου κατοικούσαν υδρόβια φυτά, όπως νούφαρα, και ζώα, όπως ψάρια, έντομα και μαλάκια. Με βάση την ανάλυση αρχαίων δειγμάτων εδάφους και απολιθωμένων φυτικών υπολειμμάτων, πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια το κλίμα ήταν εύκρατο και υγρό, με εποχιακές βροχοπτώσεις.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα νέες ανασκαφές με στόχο να βρεθούν περισσότερα απολιθώματα του «Kank australis», ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη βιολογία του είδους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ