Παλαιού τύπου ταυτότητες: Τι ισχύει για τους επιτυχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές

Σύμφωνα με πληροφορίες δεκτή θα γίνει η παλαιά αστυνομική ταυτότητα στην κατάταξη των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές. Όπως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157, από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στην ελληνική έννομη τάξη θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, με συγκεκριμένους περιορισμούς, ως εθνικά έγγραφα ταυτοποίησης μέχρι την οριστική κατάργησή τους.



Η σχετική οδηγία αποσκοπεί στην προσαρμογή στο νέο πλαίσιο αντικατάστασης των παλαιών δελτίων ταυτότητας και στη διευκόλυνση των πολιτών στις ηλεκτρονικές και διοικητικές συναλλαγές με το Δημόσιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε καμία περίπτωση, η μη έκδοση νέας ταυτότητας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κατάταξη στις Στρατιωτικές Σχολές.



Αυτό το οποίο μεταφέρεται ως σύσταση προς τους επιτυχόντες είναι να προχωρήσουν εγκαίρως στην έκδοση της νέας ταυτότητας, κυρίως για πρακτικό και προληπτικό χαρακτήρα, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και δυσκολίες στο προσεχές διάστημα, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες οδηγούνται σταδιακά σε κατάργηση.



Διευκρινίζεται όμως ότι οι επιτυχόντες που θα παρουσιαστούν με παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα δεν θα αποκλειστούν.



Η κατάταξή τους θα πραγματοποιηθεί κανονικά, εφόσον προσκομίσουν την ταυτότητά τους, τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ενώ η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια εντός της Σχολής.