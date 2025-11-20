Πάλη: Ποιος είναι ο Αζαμάτ Χοσόνοβ που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες

Μια πολύ σημαντική μέρα για την ελληνική Πάλη, καθώς ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής που έχει τιμήσει την χώρα μας θα μπορέσει να αγωνιστεί με την Ελλάδα και να διεκδικήσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Ο Αζαμάτ Χοσονοβ ορκίστηκε Έλληνας ενώπιον του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Καρνάβου. Στην τελετή ορκωμοσίας παραβρέθηκε ο προπονητής του, δις Ολυμπιονίκης Αμιράν Καρντανόβ, καθώς και ο γενικός γραμματέας της ΕΛΟΠ, Ολυμπιονίκης Κώστας Θάνος.

Πηγή: ΕΛ. ΟΠ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για την μεγάλη τιμή που μου έκανε και ιδιαίτερα τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον γενικό γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Καρνάβο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω κατακτήσει δύο μετάλλια με την Ελλάδα σε Παγκόσμια πρωταθλήματα και θα συνεχίσω να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για να φέρω ακόμα περισσότερα μετάλλια. Ο μεγάλος μου στόχος είναι, όμως, να κατακτήσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά, όπως έκανε και ο συναθλητής μου Ντάουρεν Κουρούγκλιεβ!» δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος ο Αζαμάτ Χοσόνοβ.

Ποιος είναι ο Αζαμάτ Χοσόνοβ που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Screenshot

Ο Αζαμάτ Χοσονόβ αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της νέας γενιάς στην ελληνική πάλη, ειδικά στη βαριά κατηγορία των 125 κιλών στο ελευθέρο στιλ. Με σταθερή ανοδική πορεία και εμφανίσεις που τον έχουν τοποθετήσει σε διεθνείς διοργανώσεις, έχει ήδη αρχίσει να χτίζει το δικό του αποτύπωμα στο άθλημα.



Τα πρώτα βήματα και η εξέλιξη



Ο Χοσονόβ έχει διαγράψει σημαντική πορεία στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, δείχνοντας από νωρίς ότι διαθέτει σωματικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορούν να τον οδηγήσουν στην ελίτ του αθλήματος. Αγωνίζεται στην κατηγορία των 125 κιλών στο freestyle, μία από τις πιο απαιτητικές και «σκληρές» κατηγορίες της πάλης, όπου η δύναμη, η σταθερότητα και οι λεπτές τεχνικές ισορροπίες κάνουν τη διαφορά.



Στο διεθνές επίπεδο, η πρώτη μεγάλη του διάκριση ήρθε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U23 του 2023, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 125 κιλών. Ήταν μια επιβεβαίωση ότι η πορεία του δεν είναι τυχαία, αλλά το αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς. Προηγουμένως, είχε συμμετάσχει και στο U23 Παγκόσμιο του 2021, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό, γνωρίζοντας την ήττα από τον Αμερικανό Tony Cassioppi, έναν από τους κορυφαίους νεαρούς παλαιστές παγκοσμίως.



Η μετάβασή του στα Seniors επίσης δείχνει θετικές ενδείξεις. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 κατέλαβε την 8η θέση, μια επίδοση αξιοπρεπής για έναν αθλητή που βρίσκεται ακόμη στην αρχική του φάση στην ενήλικη κατηγορία.



Καθώς έχει πλέον μπει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, οι επόμενες σεζόν είναι κρίσιμες για το άλμα από τις διακρίσεις στις μικρές κατηγορίες προς τα μετάλλια των μεγάλων διοργανώσεων. Αν συνεχίσει να παρουσιάζει σταθερότητα και βελτίωση, ο Αζαμάτ Χοσονόβ μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους αθλητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα με αξιώσεις στα κορυφαία σκαλιά της παγκόσμιας πάλης.