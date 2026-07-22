Παλλήνη: Δύο κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου – Αυξημένα μέτρα από Δήμο και Περιφέρεια

Δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος επισημαίνει ότι είχε ήδη προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε εκτεταμένες εντομοκτονίες για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, ενώ μετά την επιβεβαίωση των δύο περιστατικών οι παρεμβάσεις ενισχύονται και πραγματοποιούνται με αυξημένη συχνότητα στις περιοχές όπου κρίνεται απαραίτητο.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, πραγματοποιώντας αεροψεκασμούς στις περιοχές όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμος Παλλήνης αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας:

χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών

τοποθέτηση σιτών σε πόρτες και παράθυρα

χρήση ανεμιστήρων ή κλιματισμού

απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, κήπους και μπαλκόνια, όπου μπορούν να αναπτυχθούν κουνούπια.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για τα βρέφη, τους ηλικιωμένους και τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ενώ ο Δήμος καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.