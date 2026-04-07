Παλλήνη: Ταυτοποιήθηκε ο νεκρός άνδρας - Είχε αφήσει σημείωμα αυτοχειρίας

Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Παλλήνη, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του.

Πρόκειται για Έλληνα, γεννημένο το 1977, κάτοικο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί σημείωμα αυτοχειρίας, το οποίο απευθύνεται στη σύζυγο και τον αδελφό του.

Παρά την ύπαρξη του σημειώματος, ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε κακώσεις, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα ως προς τις συνθήκες θανάτου.

Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, πριν η υπόθεση αποδοθεί οριστικά σε αυτοχειρία.

Το άψυχο σώμα του άνδρα βρέθηκε στην οδό Λεονταρίου από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία καλώντας το «100».

Ο 49χρονος εντοπίστηκε μέσα σε χαντάκι, σε πολύ μικρή απόσταση από παιδότοπο της περιοχής, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους που βρίσκονται συχνά στο σημείο με τις οικογένειές τους.