Πάλτροου: Πιστεύει ότι πάσχει από ΔΕΠΥ και παραδέχεται ότι το νευρικό της σύστημα είναι διαταραγμένο

Πιστεύει ότι πάσχει από διαταραχή ελειμματικής προσοχής και παλεύει να αντιμετωπίσει το άγχος της που γιγαντώνεται, τις ενοχλητικές σκέψεις της και ένα διαταραγμένο νευρικό σύστημα. Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε με ειλικρίνεια για την ψυχική της υγεία στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της στο Goop.

Όπως παραδέχθηκε, μετά από δεκαετίες αυστηρών προγραμμάτων ευεξίας, τώρα πρέπει να ξαναμάθει πώς να ρυθμίζει το μυαλό και το σώμα της. «Θα ήθελα να είμαι πιο συνειδητή σχετικά με το πώς περνάω τον χρόνο μου», είπε. «Νομίζω ότι έχω ΔΕΠΥ και μπορώ πραγματικά να παρασυρθώ από πολλές κατευθύνσεις. Θα ήθελα πολύ να προσπαθήσω να μην το κάνω τόσο συχνά αυτό και να νιώθω πιο προσγειωμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας» συμπλήρωσε.

Η δημοσιότητα

«Έχω ζήσει μια πολύ έντονη ζωή μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας για πολύ, πολύ καιρό. Και έτσι νομίζω, ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στο έλεος των απόψεων των ανθρώπων και όλης της ενέργειας πίσω από αυτές - είμαι πολύ ευαίσθητη, όπως οι περισσότεροι από εμάς - αυτό κατά κάποιο τρόπο εξαντλεί το νευρικό μου σύστημα. Επίσης, έχω πολύ άγχος για πρώτη φορά στη ζωή μου, το οποίο είναι σύμπτωμα ορμονικών αλλαγών. Νομίζω ότι είναι θέμα κυριαρχίας των οιστρογόνων. Σε κάνει πολύ αγχωμένο.

Δεν ξέρω γιατί τα τελευταία δύο χρόνια με έχει πλήξει τόσο πολύ, αλλά ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά επειδή η κορτιζόλη μου όταν πέφτω στο κρεβάτι εξαντλημένη, κάνει την καρδιά μου να αρχίζει να χτυπάει δυνατά. Και μετά έχω ενοχλητικές σκέψεις, κάτι που δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Ο ύπνος μου είναι ακόμα αρκετά καλός, αλλά μερικές φορές ξυπνάω το πρωί και με κατακλύζει τρόμος» εξομολογήθηκε.

Η θεραπεία

«Έχω δύο θεραπευτές. Ο ένας είναι ειδικός στο νευρικό σύστημα. Έχω όμως και καταπληκτικούς φίλους, καταπληκτικές γυναίκες στη ζωή μου, τις οποίες μπορώ να καλέσω αν χρειαστώ βοήθεια.

Θεραπεύομαι πολύ από την οικογένειά μου, από τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Αν μπορώ να είμαι με όλους, ειδικά αν έχω και τα τέσσερα παιδιά - τα θετά μου παιδιά και τα παιδιά μου - και τον σύζυγό μου, αν είμαστε κάτω από την ίδια στέγη, το νευρικό μου σύστημα ηρεμεί» τόνισε.

Εξήγησε επίσης ότι οι καθημερινές προκλήσεις στον χώρο εργασίας της προκαλούν πλέον δυσανάλογες συναισθηματικές αντιδράσεις. «Μερικές φορές λαμβάνω ένα email ή κάτι σχετικό με τη δουλειά ή όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή ένα θέμα και το αντιλαμβάνομαι σαν να με χτυπούν. Θα ήθελα πολύ να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου, έτσι ώστε τα μέτρια ή τα κακά νέα να μην μου φαίνονται τόσο άσχημα» ανέφερε.