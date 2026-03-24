Παναγιώτα Βλαντή για κακοποίηση: Φοβόμουν να μιλήσω, αλλά μέσα μου έλεγα «δεν γίνεται να είσαι κότα»

Η Παναγιώτα Βλαντή άνοιξε την καρδιά της στην Έλενα Παπαβασιλείου και το «EQ» του Action 24 και μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία της στην τέχνη, τις επιλογές που τη διαμόρφωσαν και τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή της, τόσο εντός όσο κι εκτός σκηνής. «Μικρή ήμουν πολύ κλειστή και πολύ ντροπαλή! Ήμουν ένα ιδιαίτερο παιδί. Είχα λίγες φίλες. Δεν μιλούσα ιδιαίτερα σε άνθρωπο. Φανταζόντουσαν ότι ήμουν ιδιότροπη… Πιστεύω ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι έτσι σαν χαρακτήρες. Όταν έπαιζα κάτι ένιωθα μια ευτυχία που δεν την ένιωθα στο σχολείο επειδή ήμουν πολύ κλειστή και ντροπαλή και έλεγα: αχ ωραία είμαι εδώ! Είχα φτιάξει τον κόσμο μου…»

«Μου κόβονται τα πόδια»

«Το θέατρο για μένα είναι μια μεγάλη αγάπη, μάλλον θα έλεγα, έρωτας! Στο θέατρο ερωτεύτηκα τη διαδικασία, τα κείμενα… Αλλά και η τηλεόραση είναι μεγάλη αγάπη. Έχω ξεπεράσει τις προσδοκίες μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι εγώ θα κάνω τηλεόραση, ή θέατρο, ή στον δρόμο κάποιοι θα με αναγνωρίζουν. Δεν ήμουν το σούπερ ταλέντο στη σχολή, έπρεπε να δουλέψω πολλά πράγματα και δούλεψα και συνεχίζω να δουλεύω γιατί πιστεύω ότι ακόμα είμαι μαθήτρια.

Το άγχος της σκηνής το έχω πάντα. Γιατί το κάνω αυτό, αναρωτιέμαι. Κόβονται τα πόδια μου. Τα πρώτα δύο λεπτά, να πω λίγο τις πρώτες ατάκες… Μετά ζεσταίνομαι…».

«Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω»

«Όταν είσαι μόνος σου, οι σκέψεις σου, όπως σε όλους μας, είναι πιο δαιδαλώδεις, έχεις τα σκοτάδια σου… Αυτό που πάντα πίστευα όμως είναι ότι δεν μου φταίει ο απέναντι να τον φορτώσω με τη μαυρίλα μου! Και να το βγάλω αυτό στη δουλειά και να πούμε: εντάξει μωρέ είναι δύσκολος γιατί περνάει δύσκολα στο σπίτι του! Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου ήταν όταν βγήκα και μίλησα για την κακοποίηση. Δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά κι εγώ να μην μιλήσω! Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω. Ήμουν 20 κάτι τότε που πήγαινα σε ακροάσεις. Το είχαμε μοιραστεί μεταξύ μας τα κορίτσια τότε, απλώς δεν μιλάγαμε. Είχα γνωρίσει όμως και πολύ σημαντικούς ανθρώπους με φως. Δεν δεχόμουν ότι η δουλειά μας έχει μόνο σκοτάδι. Στο θέατρο υπάρχει το φως και το σκοτάδι, όπως υπάρχει και σε όλες τις άλλες δουλειές.

Πριν μιλήσω αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο και αγωνία, αλλά από την άλλη μέσα μου έλεγα δεν γίνεται να είσαι κότα, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για μένα. Ήθελα να σταθώ. Δεν είστε μόνες σας, είμαι κι εγώ και θα το πω! Μετά ηρέμησα πάρα πολύ… Και άντεξα όλα όσα άκουσα. Δεν το μετάνιωσα ούτε δευτερόλεπτο! Δεν έχουμε καμία σχέση με την κοινωνία δέκα χρόνια πριν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαστε στο επίπεδο που έπρεπε να είμαστε. Αν η δική μου γενιά το πήγε αργά, η επόμενη γενιά πρέπει να τρέξει!»