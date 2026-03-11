Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Η οικογένεια δεν ήταν στις προτεραιότητές μου»

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για την προσωπική του ζωή και γιατί αποφάσισε να μην δημιουργήσει ποτέ τη δική του οικογένεια. «Δεν ξέρω αν στη φάση που βρίσκομαι σήμερα ο έρωτας μεταφράζεται περισσότερο σε αγάπη, αυτό μάλλον θα πρέπει να το πει κάποιος ο οποίος έχει μια μακροχρόνια σχέση στη ζωή του, ή έχει κάνει οικογένεια, ή είναι με τη σύζυγό του κάποιες δεκαετίες. Κοίτα, σίγουρα δεν ήταν απ’ τις προτεραιότητές μου, οπότε θεώρησα ότι ενδεχομένως άλλοι άνθρωποι είναι πιο ικανοί να αφοσιωθούν, να αφιερωθούν σε μια οικογένεια».

«Οι ηθοποιοί δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος»

«Πολλά έχουν συμβεί στην καριέρα μου, είμαι αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, όταν ο σκηνοθέτης ξεχνάει λίγο την πραγματική διάσταση και του ανθρώπου ως άτομο και του αντικειμένου που κάνουμε. Δεν είμαστε ούτε καρδιοχειρουργοί, ούτε θα πάρουμε Νόμπελ Ιατρικής για το φάρμακο του καρκίνου.

Αν το ξεχνάς αυτό και παίρνεις πολύ στα σοβαρά τον εαυτό σου και η δημοσιότητα μπορεί να σ’ τη δώσει αυτή την παγίδα, να πιστέψεις ότι είσαι κάτι σπουδαίο και ότι η δική σου άποψη ενδεχομένως είναι βαρύτερη από των υπολοίπων, ε λοιπόν μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Και σε κάθε άλλο χώρο δηλαδή όταν κάποιος πάρει μία θέση, γίνει επικεφαλής, πάρει λίγο εξουσία, πάρει λίγο αρχή, εκεί φαίνεται και ο πραγματικός του χαρακτήρας. Στην ηλικία των 50 χρόνων πια έχω συνειδητοποιήσει πως οι ηθοποιοί δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος».