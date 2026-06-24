Παναγιώτα Βλαντή: «Νιώθω ανακουφισμένη και δικαιωμένη» - «Κάποια στιγμή θα μιλήσω»

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Παναγιώτα Βλαντή και τον Γιώργο Κιμούλη ολοκληρώθηκε με την αθώωση της γνωστής ηθοποιού από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, στη μήνυση που είχε υποβληθεί εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η υπόθεση αφορούσε δημόσιες τοποθετήσεις της Παναγιώτας Βλαντή σχετικά με καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο του θεάτρου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η ηθοποιός υποστήριξε ότι οι αναφορές της βασίζονταν σε όσα είχαν ήδη καταγγελθεί δημόσια από συναδέλφους της, ενώ ξεκαθάρισε πως στόχος της δεν ήταν να προσβάλει ή να συκοφαντήσει κανέναν.

Η εισαγγελική πρόταση κινήθηκε επίσης προς την κατεύθυνση της απαλλαγής της, κρίνοντας ότι δεν προέκυψε δόλος ή πρόθεση συκοφάντησης, με το δικαστήριο να υιοθετεί τελικά αυτή τη θέση.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Παναγιώτα Βλαντή δεν έκρυψε την ανακούφισή της.

«Νιώθω ανακουφισμένη. Ήταν μια δύσκολη ημέρα για όλους μας. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω περισσότερα, μόνο ότι είμαι πολύ χαρούμενη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός θέλησε παράλληλα να εκφράσει τη στήριξή της στις γυναίκες που πρωτοστάτησαν στις δημόσιες καταγγελίες των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως στάθηκε στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή.

Στο δικαστήριο βρέθηκε και η Ζέτα Δούκα, η οποία στήριξε την Παναγιώτα Βλαντή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Μετά το τέλος της εκδίκασης, η ηθοποιός παραδέχθηκε πως η ημέρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, εξηγώντας ότι ξαναβίωσε στιγμές που την τάραξαν.

Με την απόφαση αυτή κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο δικαστικών υποθέσεων που συνδέθηκαν με τις καταγγελίες στον χώρο του θεάτρου, αφήνοντας την Παναγιώτα Βλαντή να μιλά πλέον για δικαίωση και ανακούφιση μετά από μια μακρά και απαιτητική διαδικασία.