Παναγιώταρου: «Η άμεση επαφή με το κοινό μέσα από τα live έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μου»

Για την επιχειρηματικότητα, την μόδα και τα live performances μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Madame Figaro Cyprus και εξήγησε ότι μεταξύ άλλων έχει ξεκινήσει να ασχολείται πιο συστηματικά με το real estate, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας τομέας που προσφέρει οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα.

Πόσο σε έχει εξελίξει η άμεση επαφή με το κοινό μέσα από τα live;

Η άμεση επαφή με το κοινό μέσα από τα live με έχει εξελίξει πολύ. Έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μου, με έχει βοηθήσει να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και να εξωτερικεύσω πλευρές μου που ούτε εγώ ήξερα ότι υπήρχαν. Ταυτόχρονα, είναι μια εμπειρία που τη διασκεδάζω πραγματικά – η ενέργεια του κόσμου, η ανταπόκρισή του και η αμεσότητα αυτής της σύνδεσης κάνουν κάθε live μοναδικό και ζωντανό.

Υπάρχουν σκέψεις ή προτάσεις για επαγγελματικά βήματα στο εξωτερικό; Και αν ναι, τι θα σε έκανε να πάρεις την απόφαση να εκτεθείς εκτός Ελλάδας;

Η ιδέα να κάνω βήματα στο εξωτερικό με απασχολεί πολύ τελευταία, γιατί θεωρώ ότι το είδος της μουσικής και των performances που εκπροσωπώ δεν υποστηρίζεται εύκολα στην Ελλάδα. Το εξωτερικό, από την άλλη, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες να εξελιχθείς, να κάνεις αυτό που αγαπάς και να έχεις χώρους και κοινό που είναι πιο ανοιχτό σε τέτοιου είδους projects.

Σίγουρα όμως η απόφαση να φύγω είναι μεγάλη και ριζική, γιατί θα αφήσω πίσω μου αγαπημένα πρόσωπα, την καθημερινότητά μου και όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές μου δραστηριότητες. Είναι ένα νέο κεφάλαιο που θα απαιτήσει θάρρος, αλλά ταυτόχρονα είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσω και να δοκιμάσω κάτι εντελώς διαφορετικό.

Υπήρξε κάποια στιγμή που αμφισβήτησες την πορεία σου; Τι σε κράτησε να συνεχίσεις;

Στη ζωή, προφανώς, δεν είναι όλα ρόδινα και υπήρξαν στιγμές που αμφισβήτησα την πορεία μου. Αυτό κυρίως προέκυψε λόγω κάποιων ανθρώπων γύρω μου που με έκαναν να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και τις δυνατότητές μου. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες έγινα πιο δυνατή και πιο επιλεκτική στις σχέσεις μου, γιατί πιστεύω ότι η ψυχική υγεία στην προσωπική ζωή είναι απαραίτητη για να μπορεί να λειτουργεί και το επαγγελματικό κομμάτι και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Με κράτησε το γεγονός ότι απομάκρυνα αυτούς τους ανθρώπους από τη ζωή μου, έκανα focus στον εαυτό μου και στην εξέλιξή μου και έτσι μπόρεσα να συνεχίσω δυνατή, πιο ξεκάθαρη και πιο αποφασιστική για το τι θέλω να δημιουργήσω.