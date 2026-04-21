Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι»

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν καλεσμένος ο Παναγιώτης Μπουγιούρης και αναφέρθηκε στην δημιουργία οικογένειες και τις σκέψεις που έχει κάνει γύρω από αυτό το θέμα.

«Ήταν μία συνθήκη στη ζωή μου η οποία δεν ήρθε. Ίσως λίγο τη φοβόμουν, ίσως λίγο έβρισκα τη δικαιολογία ότι ήμουν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά μου, που στην πραγματικότητα ήμουν. Δεν ήμουν πάντα σίγουρος ότι σε μία συνθήκη γάμου θα βγει ο καλύτερός μου εαυτός. Αισθανόμουν βαθιά μέσα μου ότι τις πιο σκοτεινές μου πτυχές και τις πιο μύχιες πλευρές της προσωπικότητάς μου θα μου τις έβγαζε ο γάμος.

Δεν μιλάμε για τις όμορφες συνθήκες του έρωτα και της συντροφικότητας, μιλάμε για το ότι ο γάμος μετά έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά πρακτικό, της καθημερινότητάς, της ρουτίνας, το οποίο είναι εξίσου όμορφο, αλλά πολλές φορές μας βγάζει... Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι» είπε χιουμοριστικά.

Και παραδέχθηκιε: «Τον γάμο τον έχω μέσα μου σαν ανάγκη και σκέφτομαι καμιά φορά -τώρα που βλέπω και τις ανιψιές μου- πώς θα ήταν να έχω δικά μου παιδιά για να μπορέσω να τους μεταδώσω κάποια πράγματα που έχω εγώ στο μυαλό μου σαν γονιός, αλλά πάλι αισθανόμουν ότι υπάρχουν και πράγματα που ίσως δεν θα ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου, δικές μου νευρώσεις και υπαρξιακές αγωνίες».