Εξιτήριο πήρε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν, ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία τους, τα ξημερώματα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, τόνισε πως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την οικογένειά του. «Πριν από πέντε χρόνια έχασα την κόρη μου, τώρα έχασα και τη γυναίκα μου. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι -για εμένα- εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει αλλά να τους προσέχει από την καλή πλευρά κι όχι σ’ αυτό που κάνουν».

Παναγιώτης Νέστορας: Μείναμε εγώ κι η κόρη μου, θα παλέψουμε - Η Δημοκρατία μας θα βρει τους δράστες

Ρεπορτάζ: Βασ. Παπαναστασούλης pic.twitter.com/dOByCWan2e — Flash.gr (@flashgrofficial) July 3, 2026

«Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα», υπογράμμισε ο κ. Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύτηκε αμέσως μετά την επίθεση στο Ιπποκράτειο, με αναπνευστική δυσχέρεια. Εξέφρασε, δε, την ευχή η σύζυγός του να είναι το τελευταίο θύμα, «με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα».

Αναφέρθηκε και στην πορεία της υγείας της κόρης του Αφροδίτης, η οποία μεταφέρθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια της και επισήμανε: «Μείναμε οι δυο μας. Θα το παλέψουμε, όπως το παλέψαμε άλλη μία φορά και θα βγούμε νικητές, με τη συμπαράσταση όλων σας».

Εξέφρασε, δε, θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στον ίδιο και στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, κάνοντας μνεία και στην επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο νοσοκομείο λίγες ώρες μετά την επίθεση.

Είπε ακόμη πως η κηδεία της συζύγου του θα εξαρτηθεί από την πορεία ανάρρωσης της κόρης του, προσδιορίζοντας τον χρόνο τέλεσής της μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, στην Κοζάνη.

Σε ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα

Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται, από χθες το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.