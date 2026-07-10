Παναγιώτης Νέστορας για συλληφθέντες: «Θα τους ρωτούσα μόνο γιατί τόσο μίσος, ποιοι είναι από πίσω»

Την ικανοποίησή του για τις ενέργειες της ΕΛΑΣ μετά τη σύλληψη τριών ατόμων για τη θανατηφόρα τρομακρατική επίθεση εναντίον πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μετά τον εμπρησμό στο σπίτι της τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 Ιουλίου.

«Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου, Αφροδίτη. Εύχομαι να η δικαιοσύνη να τους δικάσει όπως πρέπει και να μην ξαναγίνουν άλλα τέτοια εγκλήματα», δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας, μιλώντας στο Action24 το πρωί της Παρασκευής (10/7).

Σε ερώτηση για το αν θα είχε κάτι να πει στους δράστες της δολοφονικής επίθεσης, ο Παναγιώτης Νέστορας σημείωσε: «Το μόνο που θα είχα να τους ρωτήσω είναι ένα ‘γιατί’. Τι τους έχει βάλει τόσο μίσος. Ποιοι είναι από πίσω από αυτούς τους εκτελεστές».

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

«Εικάζω ότι υπάρχουν από πίσω τα μυαλά που τους καθοδηγούν», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το αν πιστεύει ότι με αυτές τις συλλήψεις θα κλείσει ο κύκλος του αίματος της τρομοκρατίας που άνοιξε ξανά μετά από πολλά χρόνια στη χώρα, υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι θα κλείσει αυτός ο κύκλος. Το εύχομαι ολόψυχα, να μην υπάρχουν άλλες απώλειες σε ανθρώπινες ψυχές. Να βάλουν, αν μπορούν, κάποια λογική στο μυαλό τους να δουλέψει στη θετική πλευρά, ότι η ζωή είναι πολύτιμη».

«Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι η κόρη μας θα γινόταν στόχος επιθέσεων, η οποία δραστηριοποιείται στην κοινωνική προσφορά και ήταν κομματικό στέλεχος», ανέφερε.

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη (9/7) στην Κοζάνη, ενώ η κόρη της Αφροδίτη, βρήκε τη δύναμη -αν και νοσηλευόμενη με σοβαρά εγκαύματα- να βγει από το νοσοκομείο και να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία.

Το χρονικό της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (1/7) έγιναν συνολικά τρεις επιθέσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στις 4.18 περίπου τα ξημερώματα οι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, στην Πυλαία. Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 4.23, γκαζάκια τοποθετήθηκαν μπροστά στην κατοικία του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη, στην Τούμπα.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Στις 4.35, στην περιοχή Χαριλάου, έγινε η τρίτη και πιο σοβαρή επίθεση, με τους δράστες να τοποθετούν γκαζάκια στην πιλοτή της πολυκατοικίας της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα. Δύο σταθευμένα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, με την Αφοδίτη Νέστορα και τη μητέρα της, Βάγια, να σπεύδουν προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, φέρεται πως σημειώθηκε ανάφλεξη εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο γυναίκες. Η Βάγια Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο, ενώ η κόρη της συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Από την εμπρηστική επίθεση τραυματίστηκε και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος πήρε εξιτήριο την Παρασκευή 3 Ιουλίου.