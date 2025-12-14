Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5: Πέρασε... αέρα από το Αγρίνιο με πρωταγωνιστή τον Λιούμπισιτς

Η ΑΕΚ συνέχισε την ξέφρενη πορεία της και στο Αγρίνιο, περνώντας με εμφατικό 5-0 από την έδρα του Παναιτωλικού σε ένα ματς που είχε τον έλεγχο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έπαιξε με αυτοπεποίθηση, ένταση και καθαρό μυαλό, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της και μετατρέποντας την υπεροχή της σε ουσία.

MVP της αναμέτρησης ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με δύο γκολ και δύο ασίστ, οδηγώντας την Ένωση σε μια άνετη επικράτηση.

Υπόθεση ενός 45λεπτου

Η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι στο γκάζι στο παιχνίδι στο Αγρίνιο και από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις διαθέσεις της, επιβάλλοντας ρυθμό και πίεση. Στο 10’ άγγιξε το γκολ, όταν ο Λιούμπισιτς επιχείρησε σέντρα-σουτ και η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Τσάβες, σε μια φάση που... προειδοποίησε ξεκάθαρα τον Παναιτωλικό. Ο Γιόβιτς κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας, δημιούργησε ρήγματα και απείλησε τόσο με γύρισμα όσο και με μακρινό σουτ, με την ΑΕΚ να καταγράφει ένα παραγωγικό πεντάλεπτο γεμάτο ένταση και ουσία.

Η υπεροχή της καρποφόρησε στο 26’, έπειτα από σοβαρό λάθος του Τσάβες με τα πόδια, με τον Λιούμπισιτς να κλέβει και τον Πινέδα να ολοκληρώνει τη φάση για το 0-1. Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 34’, ύστερα από υποδειγματική ανάπτυξη, κάθετη κίνηση του Ζοάο Μάριο και άψογο τελείωμα του Πορτογάλου για το 0-2.

Ο Παναιτωλικός απείλησε ελάχιστα, με μια τελική του Μίχαλακ, ενώ η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το ημίχρονο, χάνοντας και άλλη ευκαιρία με τον Πινέδα. Το 0-2 αποτύπωσε απόλυτα την εικόνα του πρώτου μέρους, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να παρουσιάζεται συγκροτημένη, αποτελεσματική και ανώτερη σε όλους τους τομείς.

Το «καθάρισε» με... παράσταση Λιούμπισιτς

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κατέβασε ταχύτητα, άφησε την μπάλα στον Παναιτωλικό και έπαιξε με το μυαλό στο χρονόμετρο και τα πόδια στη φρεσκάδα. Οι γηπεδούχοι είχαν κατοχή, αλλά χωρίς ιδέες και χωρίς να απειλήσουν σοβαρά, με την «Ένωση» να περιμένει τη στιγμή της. Και αυτή ήρθε στο 62’. Ο Λιούμπισιτς με απίθανο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 στο 62', τελειώνοντας ουσιαστικά το ματς. Δεν πέρασαν ούτε λίγα λεπτά και ήρθε νέο χτύπημα από τον χαφ της ΑΕΚ. Ο Ζοάο Μάριο άνοιξε δεξιά, ο Ρότα γύρισε σωστά και ο Λιούμπισιτς με προβολή έκανε το 0-4. Ο Αυστροκροάτης έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο, με δύο γκολ και μία ασίστ, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Χρυσόπουλος στο ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Ένωσης , μπήκε και αυτός στον χορό των γκολ στο 77'. Ο Ελίασον εκτέλεσε την στημένη μπάλα και ο στόπερ των φιλοξενούμενων εξ' επαφής έκανε το 0-5.

Παναιτωλικός: Τσάβες, Σιέλης, Κόγιτς (80′ Μάνος), Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46′ Εστέμπαν), Ματσάν, Εστεμπάν (72′ Μπελεβώνης), Μίχαλακ, Άλεξιτς (72′ Αγκίρε), Σμυρλής (46′ Νικολάου).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας (68′ Χρυσόπουλος), Πενράις (80′ λ. τρ. Πήλιος), Μαρίν (68′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Καλοσκάμης (63′ Κοϊτά), Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (68′ Ελίασον).