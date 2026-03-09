Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1: Ο «Τίτορμος» γιόρτασε τα 100 του χρόνια με σημαντική νίκη στο Αγρίνιο

Ο Παναιτωλικός, που 9 Μαρτίου γιόρτασε τα 100 χρόνια ζωής του, υποδέχτηκε στο Αγρίνιο την Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον ο Παναιτωλικός κατάφερε δύσκολα να επικρατήσει της μαχητικής Κηφισιάς με σκορ 2-1. Τα δύο γκολ των γηπεδούχων στα τελευταία δέκα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ήταν αρκετά για μια τεράστια νίκη και μια βαθμολογική ανάσα, που οι φίλοι της ομάδας του Αγρινίου θα θυμούνται για πάντα.

Ο αγώνας

Το πρώτο δεκάλεπτο στο Αγρίνιο ήταν αναγνωριστικό για τις δύο ομάδες, με τον Παναιτωλικό να είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προσπαθούσε να κάνει συνδυαστικό παιχνίδι.

Η Κηφισιά ανέκτησε μέτρα στο γήπεδο και με βαθιές διαγώνιες μπαλιές επιχείρησε να γίνει απειλητική. Στο 19ο λεπτό η σέντρα του Αντόνισε είχε τελικό αποδέκτη τον Νούνελι, όμως η κεφαλιά του πέρασε λίγο έξω από την εστία του Ουκρανού γκολκίπερ των γηπεδούχων.

Το 0-1 στο 20' που «ξεκλείδωσε» το παιχνίδι

Στο 20ο λεπτό του αγώνα ο Νούνελι έβγαλε μια επικίνδυνη πάσα στην καρδιά της περιοχής με τον κατ' ανάγκην δεξιό μπακ του Παναιτωλικού Γκράναθ να δυσκολεύεται να την απομακρύνει. Την κακή εκτίμηση του Σουηδού εκμεταλλεύτηκε ο Ισπανός Χόρχε Πόμπο, ο οποίος με μια ωραία προσποίηση έφερε τη μπάλα στο δεξί και σούταρε στην πάνω αριστερή γωνία διαμορφώνοντας το 0-1.

Eurokinissi/ Οι φιλοξενούμενοι πανηγυρίζουν το 0-1.

Η ομάδα του Αγρινίου έβγαλε αντίδραση, όταν στο 26ο λεπτό ο Λομπάτο έκανε ένα πολύ τεχνικό πλασέ και ανάγκασε τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς σε μια δύσκολη επέμβαση.

Τρέλα και συγκινήσεις με δύο γκολ σε 10' ανήμερα των 100 χρόνων

Στο 34' ο Ρόσα που διανύει την τρίτη του θητεία στους γηπεδούχους «έκανε ότι ήθελε» τους αμυντικούς της Κηφισιάς και με ένα δυνατό ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του ανήμπορου Ραμίρεζ.

Χαρακτηριστικός ήταν ο πανηγυρισμός του, πέφτοντας στα γόνατα εμφανώς συγκινημένος και επαναλαμβάνοντας την φράση: «My home, My home, My home», τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο την αγαπημένη του ομάδα που σήμερα γιορτάζει.

Eurokinissi/Ο Φάρλεϊ Ρόσα πανηγυρίζει το γκολ του εμφανώς συγκινημένος

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Εστεμπάν σήκωσε τη μπάλα για τον αθλητικό Μπάτζι, ο οποίος με μια εξαιρετική κεφαλιά έβγαλε τον ταχύτατο Ματσάν αντιμέτωπο με τον πιο αργό Πέτκοφ. Ο Ρουμάνος με την εκρηκτικότητά του πάτησε περιοχή και σούταρε, διαμορφώνοντας το 1-2 και την ολική ανατροπή σε μια μέρα που θα θυμάται για πάντα.

Eurokinissi/ Ο σκόρερ του 2-1 Ματσάν πανηγυρίζει με τον προπονητή του Γιάννη Αναστασίου.

Το δεύτερο ημίχρονο

Τα πρώτα 15΄ του δεύτερου ημιχρόνου οι δύο ομάδες μπήκαν με την ίδια διάθεση που μπήκαν και στο πρώτο, χωρίς καμία ομάδα να λαμβάνει πρωτοβουλία κινήσεων.

Η πρώτη φάση ήρθε στο 61ο λεπτό όταν ο Λομπάτο έκανε ένα φαινομενικά εύκολο σουτ, όμως ο Ραμίρεζ δεν υπολόγισε καλά και «κράτησε ζωντανή» τη μπάλα στην περιοχή του. Το ριμπάουντ το πήρε ο Μπάτζι και υποχρέωσε τον Ραμίρεζ σε μια πολύ δύσκολη ενστικτώδη επέμβαση.

Ο πιο δραστήριος και αναμφίβολα ποιοτικότερος παίκτης της Κηφισιάς, Πόμπο, με ένα πολύ δυνατό πλασέ επιχείρησε να ισοφαρίσει, αλλά η ενέργεια του πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Κουτσερένκο. Λίγα λεπτά μετά, Μπένι και Πόμπο συνεργάστηκαν άψογα στο 75' με το σουτ του πρώτου να περνάει λίγο εκτός της εστίας του Παναιτωλικού.

Στο 80' η αλλαγή του Λέτο, Ταβάρες, βγήκε μπροστά με μια ωραία ενέργεια και νίκησε τον Ουκρανό γκολκίπερ του Παναιτωλικού. Ωστόσο, έπειτα από χρήση του VAR διαπιστώθηκε ότι ο Ταβάρες χρησιμοποίησε το χέρι του για να φέρει τη μπάλα σε πλεονεκτική θέση, με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί.

Στην εκπνοή της αναμέτρησης ο ασίστερ των 2 τερμάτων του Παναιτωλίκο, Μπάτζι, είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα καιοδηγήθηκε στα αποδυτήρια.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Μλάντεν (Σατσιάς 77'), Αποστολόπουλος (Μανρίκε 89'), Μπουχαλάκης, Ρόσα (Άλεξιτς 85'), Εστεμπάν (Νικολάου 89'), Ματσάν, Λομπάτο (Ουνάι Γκαρσία 89'), Μπάτζι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρούμπεν Πέρεθ (Ρουκουνάκης 45'), Αμανί (Μπερνάρντο 64'), Πόμπο (Μίγιτς 85'), Νούνελι (Μπένι 64'), Αντόνισε (Ταβάρες 76'), Χριστόπουλος.