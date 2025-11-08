Παναιτωλικός - Λάρισα 3-0: Άλλο επίπεδο οι Αγρινιώτες – Συνεχίζεται ο κατήφορος για την ΑΕΛ

Ο Παναιτωλικός πήρε μια εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη με 3-0 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Αγρινιώτες ήταν ανώτεροι καθ΄ όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, άνοιξαν το σκορ με τον Ενκολόλο (πεν. 30') και με δύο γκολ στην επανάληψη με Μαυρία (67') και Άλεξιτς (πεν. 79') πανηγύρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ανέβηκε στην 9η θέση με 11 βαθμούς, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που παρέμειναν στην επικίνδυνη ζώνη και στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναιτωλικός θα ταξιδέψει στη Τρίπολη για την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα ΑΚΤΟR (22/11, 19:30), ενώ η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ (24/11, 20:00) στο AEL FC Arena.

Το ματς

Ο Παναιτωλικός μπήκε με μεγαλύτερη διάθεση και ένταση στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στο 5ο λεπτό με κεφαλιά του Ενκολόλο, έπειτα από σέντρα του Μανρίκε, την οποία μπλόκαρε εύκολα ο Μελίσσας.

Οι γηπεδούχοι κράτησαν ψηλά τις γραμμές τους, η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά βρήκε χώρους και απείλησε μέσα από αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές, ο Στάικος σούταρε έξω από την περιοχή (10’), αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν ιδιαίτερα υψηλός, με τους Αγρινιώτες να έχουν την πρωτοβουλία και να σπαταλούν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουν το προβάδισμα. Στο 17’ ο Τσάβες έκανε το βολέ, ο Αγκίρε νίκησε στο σπριντ τον αντίπαλό του και πλάσαρε, ωστόσο ο Μελίσσας έδειξε ετοιμότητα και απέκρουσε. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ματσάν εκτέλεσε κόρνερ, ο Σιέλης πήδηξε ψηλότερα από όλους, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου συνέχισε να πιέζει, έχοντας 73% κατοχή, με τους «βυσσινί» να κλείνονται στην περιοχή τους και άνοιξε το σκορ στο 30’. Ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι, ο Ενκολόλο ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Μελίσσα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Εν συνέχεια η ΑΕΛ βελτίωσε την εικόνα της και απείλησε με τον Ουάρντα (37’) και τον Ατανάσοφ (43’), χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση.

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ (51’), αλλά η μεγαλύτερη ευκαιρία ανήκε και πάλι στα «καναρίνια» και τον ιδιαίτερα δραστήριο Ενκολόλο. Ο Γάλλος βρέθηκε αμαρκάριστος στο όριο της περιοχής και δοκίμασε ένα δυνατό σουτ στο 53’, το οποίο πέρασε μερικά εκατοστά έξω από την εστία.

Οι γηπεδούχοι έχασαν νέα ευκαιρία για να διπλασιάσουν στο 60, όμως το δυνατό σουτ του Μίχαλακ πέρασε ελάχιστα άουτ. Αυτό που δεν κατάφερε ο Πολωνός, το πέτυχε επτά λεπτά αργότερα ο Μαυρίας. Οι Αγρινιώτες εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Ατανάσοβ στη μεσαία γραμμή, ο Αγκίρε μοίρασε στον Ματσάν και αυτός στον δεξιό μπακ των καναρινιών, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά τον Μελίσσα για το 2-0.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τη Λάρισα όταν ο Παναιτωλικός κέρδισε δεύτερο πέναλτι για ανατροπή του Αγκίρε από τον Μπαγκαλιάνη. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Άλεξιτς και ο Σέρβος ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 3-0, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για τους γηπεδούχους.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Έστεμπαν, Μάτσαν, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Αγκίρε.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατάρα, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες, Στάικος, Ατανάσοφ, Πασάς, Ουάρντα, Τούπτα.