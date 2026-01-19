Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3: «Καθάρισε» από το ημίχρονο και... πλησιάζει στην Ευρώπη

Ένα ξέσπασμα στην αρχή και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν αρκετά για τον ασταμάτητο Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου. Οι Βοιωτοί επικράτησαν με 3-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super Legue, αυξάνοντας στο +9 την απόσταση τους από τον Παναθηναϊκό και εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο την θέση τους στην τετράδα της βαθμολογίας!

Ο Κωστή άνοιξε το σκορ μόλις στο 3', με τον Μπάλτσι να δίνει αέρα δύο τερμάτων στων Λεβαδειακό πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο! Ο Λιάγκας με κεφαλιά έκανε το 3-0 (45'), με τον Παναιτωλικό αν και παρουσιάστηκε πολύ πιο ανταγωνιστικός στο 2ο μέρος να καταφέρνει απλώς να μειώσει σε 1-3 με το διαγώνιο σουτ του Ενκολόλο (63').

Κάπως έτσι, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με 34 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες παραμένουν στην 9η θέση, με μόλις 15 βαθμούς σε 17 αγωνιστικές.

Το ματς

Ο Λεβαδειακός χρειάστηκε μόλις 3' για να ανοίξει το σκορ της αναμέτρησης. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Κωστή στα όρια της περιοχής του Παναιτωλικού, αυτός επιχείρησε ένα δυνατό σουτ και έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους. Πριν καν περάσει το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, οι Βοιωτοί διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Μπάλτζι. Ο Αργεντίνος συνεργάστηκε με τον Παλάσιος, από το παράλληλο γύρισμα του 2ου και την επέμβαση του Κουτσερένκο η μπάλα στρώθηκε στον Μπάλτσι που έκανε το 2-0.

Μετά το σοκαριστικό τέταρτο οι Αγρινιώτες ισορρόπησαν το παιχνίδι, δημιουργώντας δύο ευκαιρίες με τον Άλεξιτς. Ο επιθετικός του Παναιτωλικού με κεφαλιά σημάδεψε τα χέρια του Λοντίγκιν, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει, αστοχώντας από κοντά μετά την εξαιρετική σέντρα του Μαυρία. Ακριβώς στη συμπλήρωση των 45 λεπτών και έπειτα από άψογη κεφαλιά του Λιάγκα ο Λεβαδειακός έκανε τρία τα τέρματα του, ενώ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι έκρυψαν την μπάλα και την εμφάνισαν στα δίχτυα του Παναιτωλικού. Το τέταρτο τέρμα εν τέλει δε μέτρησε λόγω οφσάιντ του Πεντρόζο.

Το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου μέρους είχε χαμηλότερο ρυθμό, με τον Παναιτωλικό να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά. Στο 63' οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-3 με τον Ενκολόλο, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, δημιούργησε χώρο για τον εαυτό του και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Λοντίγκιν.

Οι Αγρινιώτες άγγιξαν το 2ο τέρμα στο 80', όταν ο Μίχαλακ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας του Λεβαδειακού, βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, με τον Λοντίγκιν να αποκρούει εντυπωσιακά. Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν άψογα την πίεση του Παναιτωλικού, επικρατώντας με 3-1 εν τέλει και κρατώντας ακόμα πιο... ζεστό το όνειρο της Ευρώπης.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (74' Μπρέγκου), Σιέλης, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46' Νικολάου), Εστεμπάν (46' Γκράναθ), Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς (83' Χότζα)

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (46' Άμπου Χάνα), Βήχος, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος (74' Συμελίδης), Λαγιούς (74' Φίλων), Μπάλτσι (60' Λαμαράνα), Πεντρόσο (87' Γιούριτς)