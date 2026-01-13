Παναθηναϊκά υπονοούμενα για τις κινήσεις Τσίπρα

Εις εκ των πιστών πληροφοριοδοτών της στήλης, με ενημέρωσε, για μια αθλητικού περιεχομένου συζήτηση με πολιτικά υπονοούμενα.



Μεταξύ κρασιού και θαλασσινών παρέα πολιτικών που παρακολουθούν και τα αθλητικά δρώμενα σχολίαζε τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ονόματα, μεταγραφές, και με

δόση πολιτικού χιούμορ ήταν στο επίκεντρο της κουβέντας.

Εις εξ αυτών ρώτησε για την ομάδα που υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας που ως γνωστόν είναι βαμμένος πράσινος. Τα πειράγματα για την άγνοιά του ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Σε απάντηση τους, ο αγνοών θεώρησε πως με τον τρόπο που κινείται ο πρώην πρωθυπουργός του ταίριαζε περισσότερο να είναι κυανέρυθρος.

Κόκκινο και μπλε δηλαδή. Είπαμε με πολιτικά υπονοούμενα η συζήτηση. Κάποιος συμπλήρωσε πως και αυτό υπάρχει διότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι φανατικός οπαδός της Μπαρτσελόνα.



«Καλά πες μας κιόλας πως θα γίνει και ο έλληνας Θαπατέρο» ήταν το τελευταίο πείραγμα από τους δεξιούς συνομιλητές του μοναδικού αριστερού της παρέας που οι περισσότεροι είναι βουλευτές. Σημειωτέον πως όλη η παρέα είναι αθλητικώς και μόνο καταπράσινη…