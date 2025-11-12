Παναθηναϊκός: 100+1 κέρδη σε μια βραδιά που μπορεί (και πρέπει) να καθορίσει το μέλλον του

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague. Το τριφύλλι μετά από δυο συνεχόμενες ήττες πήγε στην Γαλλίας με το πρέπει της νίκης, ενώ η γηπεδούχος μετρούσε τέσσερις νίκες και πέντε ήττες.

Με καταπληκτικό ντεμπούτο Φαρίντ, και με Σλούκα-Μήτογλου σε πολύ καλή μέρα, και Κέντρικ Ναν πρώτο σκόρερ, το «τριφύλλι» επικράτησε της Παρί με 93-101 και οι λόγοι για να χαμογελάει είναι περίπου... όσοι κι οι πόντοι που πέτυχε.

Αυτή μπορεί να είναι η αναγέννηση του «Manimal»

Eurokinissi

Η αλήθεια είναι πως ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της ομάδας δεν περίμενε να δει τον Φαρίντ, να κάνει όσα κάνει στο παρκέ. Όχι επειδή δεν έχει την ικανότητα. Απλά επειδή είχε μόλις... μια προπόνηση με την ομάδα.

Ο Φαρίντ είχε σε 23 λεπτά, 17 πόντους, 10 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 7 επιθετικά (!) 3 μπλοκ και 1 ασίστ. Και πέρα από την στατιστική υπηρεσία, είχε την διάθεση να βοηθήσει την ομάδα του και να κάνει κατάθεση ψυχής στο παρκέ. Μαζί του ο Παναθηναϊκός αποκτά την δυνατότητα να παίξει στο short roll και να πάρει πόντους στο «ζωγραφιστό».

Είναι ο Φαρίντ ο επόμενος σέντερ που θα μείνει στο «τριφύλλι» και θα... αναγεννηθεί; Η απάντηση θα πρέπει να δοθεί σε βάθος χρόνου και απέναντι σε ομάδες με πολύ ποιοτικότερους ψηλούς. Ωστόσο, το πρώτο δείγμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό.

Το πλάνο Αταμάν με Σορτς-Ναν... επιτέλους βρέθηκε

Eurokinissi

Είναι δύσκολο να κάνεις δυο παίκτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια και είναι σταρ, να συνυπάρξουν στο ίδιο σχήμα. Ο Αταμάν μετά από καιρό τα κατάφερε. Τι έκανε; Έδωσε την μπάλα στον Σορτς για να δημιουργήσει και άφησε τον Ναν στο παρκέ χωρίς το κατέβασμα της μπάλας και τον ρόλο ενός άτυπου playmaker.

Το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από θετικό. Ο Ναν στο πιο οικονομικό του παιχνίδι, έβαλε 20 πόντους (μοίρασε και 6 ασίστ), ενώ ο Σορτς είχε 13 (κι αυτός με 6 ασίστ). Είναι δεδομένο πως θα δούμε τους δυο παίκτες στο παρκέ, με ακριβώς την ίδια διαχείριση από τον Τούρκο προπονητή.

Μια βραδιά με πολλαπλά οφέλη και ένα «πλην»

Eurokinissi

Είναι το βράδυ που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει ως βάση για να συνεχίσει την διοργάνωση κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Μήτογλου με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ ήταν... άχαστος και δείχνει πόσο πολύτιμος είναι όταν βρίσκει τον εαυτό του. Ο Σλούκας ήταν πραγματικός μαέστρος με 11 πόντους και 7 ασίστ, αλλά και όλοι όσοι αγωνίστηκαν είχαν κάτι να προσφέρουν.

Σε μια εκτός έδρας αποστολή που οι «πράσινοι» είχαν 27 ασίστ για 10 λάθη, 15 επιθετικά ριμπάουντ και απίθανη ευστοχία στο τρίποντο, το μοναδικό «ατόπημα» ήταν που άφηναν την Παρί, μια ομάδα που είναι ο ορισμός του volume shooting (ζεσταίνεται όσο σκοράρει από την γραμμή των 6.75) να σουτάρει και να βρίσκει ρυθμό κατά διαστήματα στο παιχνίδι. Αν δεν υπήρχε και αυτή η αμυντική ολιγωρία, θα κάναμε λόγο για το «τέλειο» παιχνίδι.