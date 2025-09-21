Παναθηναϊκός - Adelaide 36ers 106-89: Νίκη με 100αρα στο ντεμπούτο του Χολμς με «αέρινο» Ναν (video)

Σε μια αναμέτρηση που θύμιζε NBA σε παρκέ και εξέδρα, ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 106-89 των Adelaide 36ers κι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το ανεπανάληπτο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Μετά από ένα μουδιασμένο πρώτο μέρος, όπως ακριβώς και κόντρα στην Παρτίζαν, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν καταιγιστική στο δεύτερο μέρος και επικράτησε με εντυπωσιακό τρόπο, μπροστά σε περίπου 15.000 φιλάθλους, στην πλειοψηφία τους Έλληνες οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ξανά καταιγιστικός με 26 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ εξαιρετικό ματς έκανε ο Ρισόν Χολμς (το πρώτο επίσημο φιλικό μετά τα 2 προπονητικού χαρακτήρα στο ΟΑΚΑ με Περιστέρι και Κολοσσό) έχοντας 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Εξαιρετικός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ double-double είχε και ο Τζέριαν Γκραντ με 11 πόντους και 10 ασίστ.

Σημαντική για την έκβαση του αγώνα και η άμυνα πάνω στον Μπράις Κότον στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο πρώτο μέρος είχε 19 πόντους και ολοκλήρωσε το ματς με 24.

Ναν και Χολμς εναντίον Κότον και Βασίλιεβιτς

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Γιουρτσεβέν, αλλά μόλις 1,5 λεπτό μετά την έναρξη πήρε τάιμ άουτ! Ενδεικτικό του εκνευρισμού του για τον τρόπο που μπήκαν στο ματς οι παίκτες του με αποτέλεσμα να κάνουν σερί λάθη στην επίθεση και να δεχτούν εύκολους πόντους στο τρανζίσιον για το 0-5. Ο Κέντρικ Ναν το πήρε... προσωπικά και με 7 σερί πόντους μείωσε (7-8), αλλά Κότον και Βασίλιεβιτς κρατούσαν την Αδελαΐδα μπροστά στο σκορ (7-13 στο 5').

Η είσοδος του Ρισόν Χολμς έδωσε ενέργεια στον Παναθηναϊκό κοντά στο καλάθι. Με 7 δικούς του πόντους, με κατάληξη ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, οι «πράσινοι» πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα με 16-15, για να κλείσει το δεκάλεπτο στο 17-19.

Αμυντικά προβλήματα στο γρήγορο τέμπο

Η Αδελαΐδα βρέθηκε στο +7 με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, αλλά ο Παναθηναϊκός με δύο σερί τρίποντα από Ναν και Γκραντ (τα πρώτα εύστοχα μετά από 5 άστοχες προσπάθειες), μείωσε στον πόντο. Αμυντικά οι «πράσινοι» είχαν προβλήματα όμως κόντρα στο γρήγορο τέμπο των Αυστραλών και κυρίως απέναντι στον εκπληκτικό Μπράις Κότον που σκόραρε με κάθε τρόπο. Η Αδελαΐδα βρέθηκε στο +8 (25-33), με το Τριφύλλι να έχει ένα ακόμα ξέσπασμα (32-33), αλλά 9 σερί πόντοι του Κότον έφεραν τους 36ers sto +11 (36-47), πριν ο Ναν διαμορφώσει με δικό του τρίποντο το σκορ του ημιχρόνου (39-47).

«Βομβαρδισμός» από την περιφέρεια και νέα ανατροπή

Οι Αυστραλοί βρέθηκαν στο +10 με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (41-51), αλλά σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμούς σε άμυνα κι επίθεση. Με τον Ναν να ξεπερνά τους 20 πόντους ισοφάρισε 51-51 με σερί 10-0 και παρότι ο Βασίλιεβιτς προσπάθησε να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του με δύο μακρινά σουτ, η... πράσινη μηχανή είχε πάρει μπροστά. Με βομβαρδισμό από την περιφέρεια, χάρη κυρίως τους Ερνανγκόμεθ και Ρογκαβόπουλο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προσπέρασε και έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενη με 73-68.

Μάλιστα, το επιθετικό κρεσέντο από την περιφέρεια συνεχίστηκε στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου για το +13 των πράσινων (81-68) μετά από μόλις 2,5 λεπτά. Οδηγώντας σε πλήρη ανατροπή του σκηνικού, όπως και στο ματς της Μελβούρνης κόντρα στην Παρτίζαν και νίκη με εντυπωσιακό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89

Πηγή: Athletiko