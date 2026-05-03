Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0: Δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και πέταξε ευκαιρία

Παρότι η ΑΕΚ αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα για πάνω από 70 λεπτά, δεν κατάφερε να λυγίσει τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι», με κορυφαίο τον Λαφόν, άντεξαν στην πίεση και μάλιστα είχαν ευκαιρίες στο φινάλε να «κλέψουν» τη νίκη στο τέλος.

Σε ένα πρώτο ημίχρονο… ροντέο στη Λεωφόρο, με μια απευθείας αποβολή και τέσσερις κίτρινες κάρτες, καθοριστική αποδείχθηκε η φάση του 17ου λεπτού. Εκεί, ο Ερνάντεθ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες πολύ νωρίς στο παιχνίδι.



Η φάση ξεκίνησε από κλέψιμο της ΑΕΚ, η οποία βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση με κάθετη πάσα προς τον Ζίνι που ανατράπηκε από τον Ερνάντεθ, με τον Ισπανό να αποβάλλεται. Αυτή ήταν η δεύτερη κόκκινη κάρτα του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετά και από εκείνη στο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πλζεν.



Η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της και λίγο αργότερα άγγιξε το γκολ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά, ο οποίος δοκίμασε το σουτ, αλλά αυτή σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού.



Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να κλειστεί, με την ΑΕΚ να έχει την υπεροχή. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να απειλήσουν στην κόντρα, ενώ στο 30’ ο Λαφόν πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Μουκουντί, που κατευθυνόταν προς το «παραθυράκι».



Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 39’, με δυνατό σουτ του Κυριακόπουλου, το οποίο απέκρουσε ο Στρακόσα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα.

Με ανάλογη ένταση ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό να έχει μπει ψυχωμένα και να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ. Μάλιστα στο 53΄ απείλησε με σουτ του Τεττέη που πάλευε με νύχια και με δόντια να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Ένωσης.

Ο Βάργκα στο 55' δεν κέρδισε σε τετ-α-τετ τον Λαφόν, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.

Η ΑΕΚ απείλησε ξανά με τον Ζοάο Μάριο, όμως το σουτ του Πορτογάλου απέκρουσε εντυπωσιακά ο Λαφόν ξανά. Ο Ιβοριανός πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα του ματς με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι απάντησαν με τον Καλάμπρια να μην έχει καλή επαφή για να μπορέσει να νικήσει τον Στρακόσα και να κάνει το 1-0 από θέση βολής ενώ 7 λεπτά αργότερα και ο Μπακασέτας δεν κατάφερε να κερδίσει τον Αλβανό κίπερ απο δύσκολη γωνία. Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών στο δεύτερο ημίχονο έβγαλε χαρακτήρα και θα μπορουσε ακόμα και να πάρει το ματς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσέριν, Κοντούρης (69’ Μπακαέτας), Κυριακόπουλος, Αντίνο (76’ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (69’ Πελίστρι), Τεττέη (88’ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46’ Πεντράις), Ρότα, Πινέδα (73’ Ελίασον), Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα (58’ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Ζίνι (58’ Γιόβιτς).