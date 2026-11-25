Για την Δανία πέταξε το πρωί της Τετάρτης (25/11) ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ (26/11, 22:00) για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Κοιτώντας λοιπόν κάποιος την αποστολή των «πρασίνων», θα διαπιστώσει πως αφενός οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Στέφαν Ντε Φράι έμειναν στην Αθήνα λόγω τραυματισμών και αφετέρου ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει πάρει μαζί του τον 19χρονο Σωτήρη Τερζή.

Το προφίλ του Σωτήρη Τερζή

Ο νεαρός άσος γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 11 Αυγούστου 2007 και αγωνίζεται ως επιθετικός. Τη φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 9 εμφανίσεις με την Κ19 του Παναθηναϊκού, έχοντας 4 γκολ και 2 ασίστ σε συνολικά 715 λεπτά συμμετοχής. Αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας Νέων του «τριφυλλιού».

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2012 από τον ΑΕΠΟΡ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στα Καλύβια και στον Πανιώνιο, πριν κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του το 2023, όταν εντάχθηκε στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Συνολικά, με την Κ19 του «τριφυλλιού» έχει 51 συμμετοχές με 14 γκολ και 11 ασίστ.

Έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη με την πρώτη ομάδα

0 19χρονος εξτρέμ είχε βρεθεί και την περσινή σεζόν στην αποστολή του Παναθηναϊκού και μάλιστα είχε πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Ράφα Μπενίτεθ στην αναμέτρηση με την Ρόμα (Ιανουάριος 2026) για την League Phase του Europa League.

Eurokinissi

Οι καλές εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον σύλλογο, με τον νεαρό επιθετικό να υπογράφει τον Νοέμβριο του 2025 το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του, το οποίο έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.