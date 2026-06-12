Παναθηναϊκός AKTOR: Ανοίγει για τον κόσμο το T-Center ώστε να παρακολουθήσουν το Game 5 με Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκός AKTOR στο ΣΕΦ το Σάββατο (13/6, 18:00) για τον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Stoiximan GBL, ο νικητής κατακτά το πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» δίνουν τη δυνατότητα στους φιλάθλους του να βρεθούν στο Telekom Center Athens το απόγευμα του Σαββάτου (13/6), ώστε να παρακολουθήσουν όλοι μαζί από το Cube την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

BIGGEST AWAY GAME IN EUROPE ☘️💚



Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, η ομάδα μας δίνει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στον 5ο τελικό των Playoffs του πρωταθλήματος της Stoixman GBL.



Για μία ακόμη σεζόν εσείς… pic.twitter.com/F0e8ETXjey — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 12, 2026

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«BIGGEST AWAY GAME IN EUROPE



Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, η ομάδα μας δίνει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στον 5ο τελικό των Playoffs του πρωταθλήματος της Stoixman GBL.



Για μία ακόμη σεζόν εσείς αποτελέσατε τον «έκτο μας παίκτη».



Εσείς που ήσασταν εκεί κάθε δευτερόλεπτο, γεμίζοντας το «σπίτι» μας και στηρίζοντας τον Παναθηναϊκό με τον δικό σας μοναδικό τρόπο.



Εσείς που ζήσατε μαζί μας την κάθε στιγμή, την κάθε κατοχή…



Εσείς που στηρίξατε με όλη σας την ψυχή την ομάδα ανεξαρτήτως αποτελέσματος.



Που ήσασταν δίπλα της στις χαρές και στις λύπες.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει το Σάββατο (13/6) το Telekom Center Athens και σας προσκαλεί να δώσουμε όλοι μαζί την τελευταία «μάχη» της σεζόν που θα κρίνει τον φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας.



Το κόστος του ατομικού δελτίου εισόδου είναι μηδενικό αλλά, για λόγους ασφαλείας, απαιτείται ταυτοποίησή του μέσω Gov Wallet για την είσοδο σας στο γήπεδο.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ



•⁠ ⁠Τα εισιτήρια διαρκείας ΔΕΝ ισχύουν για το συγκεκριμένο event. Οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προβούν σε εκ νέου απόκτηση του δελτίου εισόδου τους.



•⁠ ⁠Δεν είναι απαραίτητη η αγορά membership για την απόκτηση του κάθε δελτίου εισόδου. Ο μέγιστος αριθμός αγοράς ανά άτομο είναι τα 5.



•⁠ ⁠Η προπώληση πραγματοποιείται σε αποκλειστική συνεργασία με την Ticketmaster Hellas.



•⁠ ⁠Θα λειτουργούν τα διαθέσιμα Box Offices που βρίσκονται έξω από τη Θύρα 31 καθώς και απέναντι από το P6 (δίπλα από το κολυμβητήριο).



•⁠ ⁠Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης). Η είσοδος όλων των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις εισόδους Α’ και Δ’. Συνιστάται η χρήση ΜΜΜ για την πρόσβασή σας στο γήπεδο.



•⁠ Μέχρι το τέλος του αγώνα, στο γήπεδο, δε θα λειτουργούν τα PAOSHOP Spots, ούτε τα σημεία διάθεσης φαγητού και αναψυκτικών καθώς απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση για το συγκεκριμένο event. Ωστόσο, θα υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ διάθεση νερού για όλους τους φιλάθλους.



•⁠ Στο πλαίσιο της διατήρησης της τάξης, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απαγορεύεται η είσοδος, η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων και δίκυκλων σε σημεία που δεν προβλέπονται για το σκοπό αυτό, περιμετρικά του γηπέδου και εντός του περιβάλλοντος χώρου του Telekom Center Athens.»