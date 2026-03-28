Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστρέφει ο Αβδάλας -Τι έκανε στην πρώτη του σεζόν στο NCAA

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει με καλή ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Μονακό και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL. Η προετοιμασία ξεκίνησε στο Telekom Center Athens, αλλά όχι χωρίς προβλήματα.



Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν συμμετείχε στην προπόνηση, καθώς μετά το παιχνίδι με τη Μονακό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και η παρουσία του στο ντέρμπι παραμένει αμφίβολη, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται την τελευταία στιγμή.



Σίγουρα εκτός θα μείνουν οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν υπολογίζονται για το συγκεκριμένο παιχνίδι.



Στα θετικά για τους «πράσινους» είναι η επιστροφή του Νεοκλή Αβδάλα. Ο νεαρός γκαρντ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο NCAA και επέστρεψε στην ομάδα στην οποία ανήκει. Μάλιστα, έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τι έκανε ο Αβδάλας στις ΗΠΑ

Ο Νεοκλής Αβδάλας ολοκλήρωσε τη φετινή του παρουσία στο NCAA με το Βιρτζίνια Τεκ και επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη του σεζόν στις ΗΠΑ ξεχώρισε από νωρίς, με κορυφαία στιγμή τους 33 πόντους απέναντι στο Πρόβιντενς, ενώ οι εμφανίσεις του οδήγησαν αρκετούς να τον συγκρίνουν με τον Λούκα Ντόντσιτς, χαρίζοντάς του και το παρατσούκλι «Baby Luca». Συνολικά αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια, με μέσο όρο 12,1 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ, επιδόσεις που τον έφεραν μέχρι και στη 12η θέση mock draft για το 2026. Στο δεύτερο μισό της χρονιάς αντιμετώπισε δυσκολίες και μπήκε στο transfer portal, κάτι που επηρέασε και τις προβλέψεις για το draft, με τις εκτιμήσεις πλέον να τον τοποθετούν στον δεύτερο γύρο.