Παναθηναϊκός AKTOR: «Ετοιμοπόλεμος» ο Ναν για το ματς με τον Ολυμπιακό - Πότε επιστρέφει ο Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έβαλε... μπροστά τις μηχανές ενόψει του πολύ σημαντικού ντέρμπι της Παρασκευής (06/03, 21:15) εναντίον του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ολοκληρώνει σιγά σιγά την προετοιμασία της ενόψει της πολύ απαιτητικής «εξόδου» στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου, στοχεύοντας την πολυπόθητη, μετά και τις τελευταίες ήττες, επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Το «τριφύλλι» έχει οπισθοχωρήσει στον βαθμολογικό πίνακα και βρίσκεται στη 10η θέση. Η ήττα (104-99) από την Παρί στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens ήταν η 3η συνεχόμενη στο θεσμό και με μόλις 9 αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη της κανονικής περιόδου τα περιθώρια μοιάζουν να... στενεύουν για τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2024.

Ελλείψει Αταμάν οι προπονήσεις από το Σάββατο (28/02) μέχρι τη Δευτέρα (02/03)

Μπορεί ο Εργκίν Αταμάν να απουσίασε για λίγες ημέρες, λόγω των υποχρεώσεων του με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, όμως ο βοηθός του, Χρήστος Σερέλης έδωσε συνέχεια στις προπονήσεις της ομάδας.

Η έλλειψη των διεθνών δεν επηρέασε το χρονοδιάγραμμα ενόψει του ντέρμπι και το επιτελείο των «πρασίνων» εργάζεται πυρετωδώς, ώστε οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR να βρίσκονται στη βέλτιστη αγωνιστική κατάσταση.

Επέστρεψε ο Ναν - «Πάτησαν» Αθήνα οι διεθνείς

Ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και θα πλαισιώσει την προπόνηση της Τρίτης (03/03), επιστρέφει... πανηγυρίζοντας, αφού ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση, ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα στο ΣΕΦ.

Στην προπόνηση της Τρίτης (03/03), επίσης, ο Τούρκος τεχνικός θα μπορέσει να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αγωνιστική ετοιμότητα του Νίκου Ρογκαβόπουλου και του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, που τις τελευταίες ημέρες είχαν ενοχλήσεις και μικροπροβλήματα τραυματισμών.

Αντίστροφη μέτρηση για Λεσόρ

Τέλος, ο Αταμάν θα αποφασίσει για την ημερομηνία της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στο παρκέ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μετά τον αγώνα με την Παρί, ο Γάλλος σέντερ προπονείται εντατικά, κάνοντας ατομικό πρόγραμμα.

Το σώμα του ανταποκρίνεται στις εξαντλητικές προπονήσεις, όμως ο Τούρκος προπονητής επεξεργάζεται μέρα με τη μέρα τα νέα δεδομένα σχετικά με την κατάστασή του.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στους αγώνες της ομάδας έχει ξεκινήσει, όμως για να υπάρξει σαφής εικόνα σχετικά με το πότε θα τον δούμε στο γήπεδο, θα πρέπει να επανέλθει στις ομαδικές προπονήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θεωρείται δεδομένο πως οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν επιθυμούν να λάβουν μία βεβιασμένη απόφαση, που θα θέσει σε κίνδυνο ενδεχόμενη υποτροπή.

Ακολουθούν το πλάνο και το σχέδιο των γιατρών σχετικά με την αποθεραπεία του και την επανένταξή του στο σύνολο και λειτουργούν στη βάση της συνεργασίας ανάμεσα στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας, τις κατευθυντήριες γραμμές του προπονητή, αλλά και τις οδηγίες του ίδιου του παίκτη.