Το Σάββατο (21/11) είναι η 60η επέτειος της Θύρας 13 και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε αντιπροσωπεία για να τιμήσει τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας αυτή την ξεχωριστή μέρα.

Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο προπονητής της ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκαν μαζί με τους οργανωμένους φιλάθλους της ομάδας για να γιορτάσουν αυτή την ξεχωριστή μέρα, ενώ η πράσινη ΚΑΕ έκανε μια ανάρτηση στα social media η οποία συνδυάστηκε με φωτογραφίες των πρωταγωνιστών να κρατάνε καπνογόνα και να μιλούν στο κοινό.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«ΘΥΡΑ 13 | 1966-2026

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Χρόνια Πολλά στη ΘΥΡΑ 13 για τα 60 χρόνια ένδοξης ιστορίας και ανδιοτελούς στήριξης στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ μας!

“Η δύναμή σου είναι μία…”»