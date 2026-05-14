Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό από το Final Four

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε με (81-64) από την Βαλένθια και έμεινε έκτος του Final Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν σε ρόλο «κυνηγού», με τους γηπεδούχους να έχουν το έλεγχο. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά από αρκετές ώρες έστειλε το δικό του μήνυμα για τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Η πρώτη αντίδραση μετά τον αποκλεισμό

Παρέα με τον αγαπημένο του γάτο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μεγάλη πίκρα μετά την ήττα από την Βαλένθια και τον αποκλεισμό από το Final Four στην έδρα του. Όμως, τονίζει ότι η ομάδα έχει περάσεις δυσκολίες και ξέρει το «δρόμο» να επιστρέψει.

Αναλυτικά τον μήνυμά του: «Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.