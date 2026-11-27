Σε επίσημη καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησαν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με αφορμή περιστατικά που σημειώθηκαν στη SUNEL Arena, στο περιθώριο της αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η πλευρά των «πράσινων» κατέθεσε προσφυγή στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της διοργάνωσης, συνοδευόμενη από βιντεοληπτικό υλικό και δημοσιεύματα. Μέσω αυτής ζητά να εξεταστούν συμβάντα που, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν.

Μεταξύ των περιστατικών που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι υβριστικά συνθήματα τα οποία, όπως υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός, είχαν ως αποδέκτες τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Δημήτρη Ιτούδη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες και αφορούσε τον Μάνο Παπαδόπουλο και τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, ενώ διατυπώνονται αιτιάσεις και για τη συμπεριφορά της γηπεδούχου πλευράς.

Η κίνηση του Παναθηναϊκού έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης καταγγελίας του Ολυμπιακού για τα πανό που είχαν αναρτηθεί στο Telekom Center Athens, υπόθεση για την οποία οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν με πρόστιμο.

Πλέον, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ζητά την επιβολή αυστηρών πειθαρχικών κυρώσεων στην ομάδα του Πειραιά, με τη διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές να μεταφέρεται και στο επίπεδο των πειθαρχικών διαδικασιών της EuroLeague.