Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου 97-102: Κάκιστο το «τριφύλλι» και νέα ήττα στη GBL

Ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό AKTOR και ιστορική νίκη (102-97) για τον ουραγό της Stoiximan GBL Κολοσσό!

Μπορεί οι «πράσινοι» να μην έχουν κανένα κίνητρο στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη χάσει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά η εικόνα που παρουσίασαν στο Telekom Center Athens, μπροστά στους φιλάθλους τους ήταν ντροπιαστική.

Με τριάδα «φωτιά» ο Κολοσσός

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς, αλλά ο Χρήστος Σερέλης ήταν αυτός που ανέλαβε το κοουτσάρισμα στο πρώτο ημίχρονο, λόγω της αδιαθεσίας που έχει ο Τούρκος προπονητής από το βράδυ της Παρασκευής (13/2) και το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Κολοσσός ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι και προηγήθηκε 4-8 με τους Γκαλβανίνι και Νίκολς. Οσμάν και Καλαϊτζάκης έδωσαν λύσεις επιθετικά στον Παναθηναϊκό για το προσπέρασμα (14-10), αλλά οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν μια «τρίποντη» καταιγίδα με πρωταγωνιστή τον Μακ για το 14-19. Ο Οσμάν ήταν σχεδόν μόνος επιθετικά για τους γηπεδούχους, με τον Κολοσσό να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +8 (23-31), έχοντας 5/9 τρίποντα, εν αντιθέσει με το Τριφύλλι που είχε 0/3.

Αλύγιστοι οι Ροδίτες

Σαμοντούροβ και Σορτς έφεραν ενέργεια στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό και μείωση του σκορ (29-32), αλλά η κακή περιφερειακή άμυνα και η τρομερή μέρα που βρέθηκε ο Κολοσσός στο σουτ από μακριά, κρατούσαν τους Ροδίτες μπροστά. Ναν, Οσμάν και Χουάντσο βρήκαν κι αυτοί λύσεις από το τρίποντο για το 44-48, αλλά Μακ και Ραντλ συνέχισαν το ρεσιτάλ τους για την πρώτη διψήφια διαφορά των φιλοξενούμενων (44-54), πριν κλείσει το ημίχρονο στο 49-56.

Πέντε σερί πόντοι του Ραντλ έφεραν τον μαχητικό Κολοσσό στο +11 (50-61), με τον Εργκίν Αταμάν να σηκώνεται από τον πάγκο του για να καθοδηγήσει την ομάδα του, βλέποντας πως δεν συνερχόταν με τίποτα. Με σερί 8-0 ο Παναθηναϊκός μείωσε τη διαφορά στους 3 (58-61), με τον απίθανο Μακ να φτάνει τα 5 φάουλ. Κι όμως, οι Ροδίτες δεν λύγισαν! Με τον Γκαλβανίνι να κυριαρχεί στις δύο ρακέτες ο Κολοσσός ξαναβρέθηκε στο +10 (63-73), με τον Αταμάν να ρίχνει στη μάχη και τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος δεν είχε παίξει δευτερόλεπτο για να ξεκουραστεί.

Ισοφάρισε από το -12, αλλά τα έκανε... σαλάτα

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο από το +11 (69-80) και συνέχισε να διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα με άνεση. Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο 6λεπτο, ο Αταμάν πήγε σε σχήμα με Σλούκα, Γκραντ, Ναν, Οσμάν και Ερνανγκόμεθ, αλλά ο Κολοσσός έμοιαζε πλέον ασταμάτητος μπαίνοντας στο τελευταίο 5λεπτο από το +12 (78-90).

O Παναθηναϊκός αύξησε την πίεση αμυντικά σε όλο το γήπεδο, ενώ βρήκε λύσεις αποκλειστικά από τη γραμμή των βολών για να μειώσει μέσα σε σχεδόν 1 λεπτό (86-90). Ο Ναν βρήκε τρίποντο μετά από ώρα για το 89-90 με 3:25 να απομένουν. Ο Άκιν έδωσε λύση μετά από 2,5 λεπτά στους Ροδίτες, ο Γκραντ έβγαλε μεγάλη άμυνα με μπλοκ σε αιφνιδιασμό του Νίκολς και ο Ερνανγκόμεθ μείωσε ξανά στον πόντο (91-92). Ο Νίκολς είχε και πάλι απάντηση με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο 1,5 λεπτό, αλλά ο Ναν με ένα ακόμα τρίποντο ισοφάρισε σε 94-94.

Ο Κένεντι δεν λύγισε από την πίεση και με μεγάλο τρίποντο μπροστά στον Οσμάν έκανε το 94-97 στα 54 δευτερόλεπτα. Ο Σορτς κόπηκε στην προσπάθεια να σκοράρει γρήγορα, η άμυνα για τους γηπεδούχους βγήκε, αλλά ο Κένεντι εν συνεχεία έκλεψε από τον Ναν και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 94-99 στα 20 δεύτερα για το τέλος και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102.

Πηγή: Athletiko.gr