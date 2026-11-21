Ο Παναθηναϊκός έκανε την απαραίτητη διαχείριση και νίκησε με σκορ 85-72 το σαφώς πιο αδύναμο Μαρούσι για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, «σκαρφαλώνοντας» στο 7-1. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που ξεκούρασε τους Σλούκα, Μπόνγκα και Χέιζ-Ντέιβις, «άνοιξε» το rotation όσο χρειαζόταν ενόψει φυσικά και του παιχνιδιού που ακολουθεί την ερχόμενη Τρίτη (24/11, 21.30) με τη Βαλένθια. Η ομάδα του Παπαθεοδώρου, «έπεσε» στο 2-6.

Από μεριάς «πράσινων», οι οποίοι ανέδειξαν τρεις διψήφιους παίκτες, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 15 πόντους. Ακολούθησε ο Ντίνος Μήτογλου με 14, ενώ ο Φρανσίσκο πρόσθεσε άλλους 11, όσους είχε κι ο Μωραΐτης. Οι γηπεδούχοι έδωσαν… ανάσες στον Ματίας Λεσόρ που πήρε μόλις οκτώ λεπτά συμμετοχής, ενώ ο μικρός Ιάσωνας Βαρβαρίτης δεν πάτησε παρκέ. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν μέσα στη ρακέτα με τον Σίλβιο ΝτεΣόουζα να συγκεντρώνει 18 πόντους, αλλά γενικά ήταν άστοχοι (29% στο τρίποντο) και υποχώρησαν στο T-Center. Ντρέτσελ με 15 πόντους και Λούντζης με 13… διασώθηκαν, αλλά δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τα δεδομένα του παιχνιδιού.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Βασισμένοι στην καλή αρχή τους, σε ότι είχε να κάνει με το μπροστινό μέρος του παρκέ, το Μαρούσι προηγήθηκε του Παναθηναϊκού με πέντε πόντους (5-10) στο 3′. Ο Ομπράντοβιτς τα… έψαλλε στους παίκτες του, οι οποίοι άλλαξαν προσέγγιση τόσο επιθετικά, όσο κι αμυντικά. Αν και το ποσοστό του «τριφυλλιού» στο τρίποντο ήταν χαμηλό στο πρώτο μέρος (4/14, 28%), οι γηπεδούχοι έπαιζαν όμορφο και συνδυαστικό μπάσκετ, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με δέκα πόντους μετά από 20′ (46-36).

Απέφυγαν τα λάθη (είχαν μόλις δύο), σούταραν με το εκπληκτικό 77% στο δίποντο και… έτρεχαν στον αιφνιδιασμό, έχοντας ολοκληρώσει το Α΄ ημίχρονο με πέντε κλεψίματα.

Μακράν κορυφαίος στο διάστημα αυτό, ήταν ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Έλληνας φόργουορντ «έκοβε» προς το καλάθι συνεχώς, εκμεταλλευόταν κάθε όμορφη πάσα των συμπαικτών του και ήταν εξαιρετικά δραστήριος με 12 πόντους σε ισάριθμα λεπτά συμμετοχής.

Ρογκαβόπουλος και Φρανσίσκο συνδυάστηκαν για άλλους 15 πόντους, ενώ σε ότι είχε να κάνει με την ομάδα των βορείων προαστίων, πρωταγωνίστησε ο ΝτεΣόουζα. Ο σέντερ από την Ανγκόλα υπήρξε κυριαρχικός στο «ζωγραφιστό» κι έφτασε τους δέκα πόντους, πριν καν τα δύο σύνολα οδηγηθούν στην ανάπαυλα.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης στο T-Center, ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα στη ροή των όσων ήδη παρακολουθούσαμε. Οι γηπεδούχοι έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα με επιθετικό πλουραλισμό και η διαφορά διατηρούταν σε διψήφια επίπεδα. Μετά από 30′, ο Παναθηναϊκός προηγούταν με σκορ 68-55.

«Καθάρισε» και στρέφεται στο ντέρμπι κορυφής με τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» έπαιζαν ικανοποιητική άμυνα, με εξαίρεση μονάχα την αντιμετώπιση του ΝτεΣόουζα. Ο ψηλός του Αμαρουσίου «ανέβηκε» στους 16 με συνεχόμενα καρφώματα και κρατούσε μόνος του την ομάδα του Παπαθεοδώρου.

H έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, έμοιαζε πολύ με την εκκίνηση του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός ήταν αποπροσανατολισμένος από τον στόχο του και οι παίκτες του Αμαρουσίου τον τιμωρούσαν σε κάθε ευκαιρία. «Έτρεξαν» 2-8 επιμέρους σκορ και μείωσαν στους 6 (70-64), στο 33′.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, οι «πράσινοι» έσφιξαν αμυντικά. Δεν ήταν εντυπωσιακοί, αλλά… κυνικοί. Έπαιξαν όσο έπρεπε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη νίκη και να ελέγξουν την κατάσταση. Το «τριφύλλι» πήρε το θετικό αποτέλεσμα με τελικό σκορ 85-72, έφτασε σε ρεκόρ 7-1 και ετοιμάζεται πια για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια την ερχόμενη Τρίτη (24/11, 21.30) για την EuroLeague.

Τα Δεκάλεπτα: 23-20, 46-36, 68-55, 85-72.

Πηγή: Athletiko.gr