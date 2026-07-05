Παναθηναϊκός AKTOR: Μπόνγκα και Μπαντιό δυο αμυντικά «όπλα» που λύνουν τα χέρια του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά από μια αποτυχημένη, για τα δεδομένα του, χρονιά αλλάζει σελίδα και πλέον ξεκινάει η εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία ήδη έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις.

Oι «πράσινοι» ήδη έχoυν έρθει σε συμφωνία τόσο με τον Ισαάκ Μπόνγκα όσο και με τον Μπράνγκου Μπαντιό, ενώ πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τον Μουστάφα Φαλ στην θέση των σέντερ.

Τι φέρνουν οι Μπόνγκα και Μπαντιό

Οι Μπόνγκα και Μπαντιό είναι δυο παίκτες που αναμένεται να αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργαλεία στη διάθεση του «Ζοτς», που θέλει να θορακίσει και στις δυο πλευρές την ομάδα του.

Για τον Μπόνγκα, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Παρτιζάν, ο Γερμανός με ύψος 2,03μ., αλλά και άνοιγμα χεριών 2,13μ. είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Εδώ να θυμίσουμε ότι, ο Μπόνγκα είχε αναδειχθεί κορυφαίος αμυντικός του EuroBasket 2025, οδηγώντας τη Γερμανία στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Θεωρείται ένας από τους elite αμυντικούς στην Ευρώπη, με 116.6 defensive rating και μπορεί να καλύψει ανάγκες στο «τρία», στο «τέσσερα» ακόμα και στο «πέντε».

Ο Μπόνγκα θα δώσει μέγεθος, αξιόπιστο σουτ από την περίμετρο, ευελιξία στα σχήματα που θα επιλέξει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τώρα στην άλλη περίπτωση, ο Μπράνκου Μπαντιό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 40 αγώνες της EuroLeague μέτρησε 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, με 33.6% στα τρίποντα, 54.8% στα δίποντα και 86.3% στις ελεύθερες βολές. Διαθέτει το αμυντικό φίλτρο, περιορίζοντας τα δυνατά χαρτιά των αντιπάλων (103.4 drtg).

Ο Μπράνκου Μπαντιό ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα, την εκρηκτικότητα και την αμυντική του συνέπεια. Δημιούργησε πολλά προβλήματα στην σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Δυο στοχευμένες προσθήκες

Το μεγάλο «αγκάθι του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν ήταν έλλειψη συνέπειας στην άμυνα αλλά και το υλικό ώστε να αντποκριθεί σε αυτό τον ρόλο. Οι δύο νεοαποκτηθέντες παίκτες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τουςνα περιορίσουν τον αντίπαλο, να βάζουν σωστά τα χέρια τους στη μπάλα, είναι καλοί αμυντικοί στο close-out.