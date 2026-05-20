Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο ταξίδι-αστραπή για τον Χέιζ-Ντέιβις

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Αθήνα, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκoυ AKTOR με τη Μύκονο για τη Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός φόργουορντ εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», επιστρέφοντας από ένα σύντομο ταξίδι χαλάρωσης πριν από τις κρίσιμες υποχρεώσεις της ομάδας.

Λίγη ώρα αργότερα, μέσα από stories που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε πως προορισμός του ήταν το Ρέικιαβικ. Ο Χέιζ-Ντέιβις φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε το μικρό διάλειμμα για να αποφορτιστεί, πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με το «τριφύλλι» ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

