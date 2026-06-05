Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ- Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ -Ντέιβις πήρε ρεβάνς και έφερε τη σειρά στα ίσια

Σε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, εμφανίστηκε πιο έτοιμος και με τον «σεληνιασμένο» Χέιζ-Ντέιβις(23π, 4ριμπάουντ) πήρε τη νίκη με 68-58.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πολυτιμότεροι ήταν οι Εβάν Φουρνιέ(15π, 7 ριμπάουντ) και Ντόντα Χολ(11π). Οι Πειραιώτες βέβαια είχαν μεγάλη αστοχία με 6/23 τρίποντα και 14/29 δίποντα.

Το ματς

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι με τον αρχηγό τους μάλιστα, να έχει 2/2 δίποντα και 1/1 τρίποντο για ένα γρήγορο 7-0 με τους πόντους όλους του Παπανικολάου. Οι «πράσινοι» έκαναν 3' λεπτά να βρουν το πρώτο τους καλάθι με τον Τσέντι Όσμαν.

Μεγάλη αστοχία και για τις δύο ομάδες και γι΄αυτό το πρώτο δεκάλεπτο παρέμεινε σε χαμηλό σκορ(9-15). Το τριφύλλι σε αυτή τη περίοδο είχε 4/14 δίποντα και 0/4 τρίποντα, ενώ οι Πειραιώτες 4/9 δίποντα και 2/5 τρίποντα, αρκετή νευρικότητα αλλά και καλές άμυνες και για τις 2 ομάδες.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δοκίμασε ένα αρκετά ψηλό σχήμα στο παρκέ, με τον Πίτερς στο 3 και τον Βεζένκοφ στο 4, το οποίο βέβαια του έδωσε πλεονέκτημα να χτίσει διαφορά 10 πόντων(11-21). Το «τριφύλλι» βρήκε ενέργεια από τα «αστραπιαία» πόδια του Τι Τζέι Σορτς, αλλά ο Αμερικανός είχε μεγάλο θέμα στην άμυνα και ο Ολυμπιακός βρήκε πολούς πόντους στο μιςματς του. Πήρε όμως πολύτιμη βοήθεια από την επιστροφή του Ρογκαβόπουλου, που έδωσε εξίσου μεγάλη ενέργεια και ένα παραπάνω «χέρι» στα ριμπάουντ.

Με ένα σερί 15-6 οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στο σουτ και έπειτα δύο «φαρμακερά» τρίποντα από Φουρνιέ και Τολιόπουλο έφεραν το σκορ πριν την ανάπαυλα στο 29-30.

Με αλλαγή σκηνικού ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με ένα γρήγορο 7-0 με ένα κάρφωμα του Λεσόρ, το πρώτο τρίποντο του Κέντρικ Ναν και ένα λέι-απ του Τζέριαν Γκραντ.

Με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν ρεσιτάλ αστοχίας και με τον Χέιζ-Ντέιβις (φτάνοντας τους 15 πόντους) να εμφανίζεται για πρώτη φορά στους τελικούς, έγειρε το T-Center και το παιχνίδι εναντίον τους με το «τριφύλλι» να παίρνει διαφορά 10 πόντων και να πηγαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 38-48.

Το τελευταίο και κρίσιμο δεκάλεπτο ήταν η συνέχεια του τρίτου, δηλαδή με τον Ολυμπιακό νευρικό και άστοχο και τον Χέιζ-Ντέιβις από την άλλη να έχει βάλει τις μηχανές στο «ΟΝ». Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν αυτός που έπαιρνε κάθε μπάλα στα χέρια του, όμως ξέμεινε από δυνάμεις και δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Εν τέλει οι ερυθρόλευκοι τελείωσαν το παιχνίδι με ποσοστά κάτω του μετρίου.

«Φόβος» στα πρόσωπα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού μετά από μία φάση που ο Ματίας Λεσόρ, έπιασε τη γάμπα του μετά από ριμπάουντ και αποχώρησε κουτσαίνοντας.

Τελικό σκορ: 68-58

Τα δεκάλεπτα: (9-15), (20-15),(19-8), (20-20)