Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός 93-86: Αλύγιστος πολεμιστής και... 2-2

Σε ένα από τα πιο «τρελά» ματς στην ιστορία των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός λύγισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Οι πράσινοι έχασαν τον Κέντρικ Ναν στο 34′, πήραν όμως πολλά από τους Τι Τζέι Σορτς – Βασίλη Τολιόπουλο που έκριναν τα πάντα όταν ελάχιστοι είχαν ενέργεια, όταν ελάχιστοι είχαν καθαρό μυαλό και ψυχραιμία σε μία κολασμένη ατμόσφαιρα.

Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο γήπεδο που κατέκτησε τη EuroLeague.

Το απόγευμα του Σαββάτου (13/6 στις 18:00) θα γίνει το Game 5 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Το ματς

Για ακόμη ένα ακόμη παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που μπήκε καλύτερα και δια χειρός Παπανικολάου, ήταν μπροστά 4-0 στα πρώτα τρία λεπτά. Με τον Κέντρικ Ναν να έχει 8 πόντους το «τριφύλλι» ισορρόπησε το μέτριο ξεκίνημά του και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 20-16.

Με μεγάλη αστοχία ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες το δεύτερο δεκάλεπτο, με τους πράσινους να παραμένουν μπροστά στο σκορ, με τον σούπερ σταρ τους Κέντρικ Ναν να βάζει άλλους 10 και εκμεταλλευόμενοι τα κακά ποσοστά των Πειραιωτών έκλεισαν το ημίχρονο στο +6 (40-34). Παρότι ο Ντόρσεϊ επέστρεψε και κατάφερε να σκοράρει και το πρώτο του καλάθι, φάνηκε ότι δεν πατάει σε ρυθμούς τελικών στα πρώτα λεπτά που αγωνίστηκε.

Με διαγωνισμό τριπόντων ξεκίνησε το 2ο ημίχρονο από τις δύο ομάδες, με Φουρνιέ, Χέιζ- Ντέιβις και Παπανικολάου να ευστοχούν σε ισάριθμα σουτ έξω από τα 6,75. Το ένα μάλιστα ο Γάλλος το πέταξε από το « Nba».

Με τον Ναν να είναι στον πάγκο με 4 φάουλ, οι «πράσινοι» κόλλησαν στην επίθεση και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν την ευκαιρία να κλείσουν το δεκάλεπτο μπροστά με 53-57.

Με την είσοδο ξανά του Ναν στο παρκέ, επανήλθε και η επιθετικότητα του «τριφυλλιού» όμως χρεώθηκε και με το 5ο του φάουλ και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το παιχνίδι έφτασε στη «κόψη του ξυραφιού» και πήγαινε πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι. Με τον Βεζένκοβ να αστοχεί στο τελευταίο σουτ οδηγηθήκαμε στη παράταση με το σκορ 69-69.

Έτσι συνεχίστηκε και στα έξτρα 5 λεπτά, μέχρι να εμφανιστεί αυτός που αστόχησε στο buzzer-beater. Ο Σάσα Βεζένκοφ. Με τα μεγάλα του σουτ και 2-3 άμυνες ο Ολυμπιακός σημαντικό προβάδισμα 3΄ πριν τη λήξη.

Μετά από πολλά άστοχα λόγω κούρασης και τα τελευταία σουτ των Τζόσεφ και Τολιόπουλο που δεν μπήκαν, πήγαμε και σε 2η παράταση.

Είχε φτάσει η ώρα να τελειώσει το παιχνίδι και το τελείωσε ο Τι-Τζέι Σορτς. Με κρίσιμα δίποντα και ένα τρίποντο έφερε τη διαφορά στο +5 και από εκεί και πέρα τα καλάθια του Φουρνιέ δεν έφτασαν και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 93-86.

Τα δεκάλεπτα: (20-16), (20-18), (13-23), (16-12) και τα έξτρα 5λεπτα (10-10), (14-7)

Τελικό σκορ: 93-86