Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μεγάλο διπλό στη Roig Arena επι της Βαλένθια (86-83) με τρομερο buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις και οι άνθρωποι που διαζειρίζονται τα social media της ομάδας βρήκαν έναν άκρως… επίκαιρο τρόπο να παρουσιάσουν όλα όσα έγιναν στο τέλος της αναμέτρησης.

Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν όλο τον ντόρο που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με το GTA 6 δημιουργώντας ένα βίντεο με τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, ο οποίος φοράει ρούχα στις αποχρώσεις της ομάδας, να κάθεται στο καταπράσινο δωμάτιό του στο κρεβάτι και να χαζεύει τα βίντεο με τους πανηγυρισμούς των παικτών στα social media. Μάλιστα στον τοίχο του δωματίου ξεχωρίζει και μια αφίσα με τον Κώστα Σλούκα.

Τα βίντεο που επέλεξαν να προσθέσουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ ήταν φυσικά το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις, η αντίδραση του Ομπράντοβιτς, αλλά και στιγμιότυπα από τα αποδυτήρια και τους πανηγυρισμούς των παικτών.