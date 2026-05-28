Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 114-102: Πήρε το «θρίλερ» στην παράταση με οδηγό τον Σλούκα

«Πράσινο» το ντέρμπι του Telekom Center Athens για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός AKTOR «έκαμψε» την αντίσταση του πεισματάρη ΠΑΟΚ (114-102) και έκανε το 1-0 στη σειρά, σε ένα φινάλε «θρίλερ» με τον Δικέφαλο να στέλνει στην παράταση το παιχνίδι!

Εκεί, η ποιότητα του Σλούκα έκανε τη διαφορά, με τον αρχηγό των «πράσινων» να σκοράρει 14 πόντους εκ των οποίων οι 8 σημειώθηκαν στο έξτρα πεντάλεπτο του αγώνα.

Επιθετική πολυφωνία για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να έχει έξι διψήφιους στον αγώνα και τον ΠΑΟΚ πέντε, με τους Μπέβερλι και Μούρ να κάνουν double-double.

Ο δεύτερος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (30/5) στις 14:50. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες, κάτι που σημαίνει πως αν οι «πράσινοι« κερδίσουν τσεκάρουν το εισιτήριό τους για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με δύο εύστοχα τρίποντα άρχισε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Όσμαν και Γκραντ ήταν οι δύο σκόρερ, με τον ΠΑΟΚ να μένει κοντά στο σκορ και να ακολουθεί τους «πράσινους» διαρκώς.

Οι «ασπρόμαυροι» μάλιστα έτρεξαν ένα 8-0 προσπερνώντας στο σκορ και χτίζοντας ένα +6 υπέρ τους, την ώρα που ο Σλούκας επέστρεψε στην δράση καταχειροκροτούμενος από τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο T-Center. Στο τελευταίο λεπτό ο Επτάστερος έτρεξε ένα δικό του σερί με πρωταγωνιστή τον Τολιόπουλο, πριν έρθει το τρίποντο του Ιατρίδη στο φινάλε της περιόδου (23-24, 10').

Το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό επιθετικά, με τις εναλλαγές στο σκορ να είναι συνεχόμενες και το παιχνίδι να έχει αποκτήσει την μορφή ενός ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα νέο μίνι σερί πέντε πόντων, σκόραρε στην εκπνοή με τον Περσίδη ολοκληρώνοντας στο +5 το πρώτο μέρος. Σκορ ημιχρόνου 45-50.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να οδηγεί τον αγώνα, ανεβάζοντας την υπέρ του διαφορά στο +9 με το τρίποντο του Μπέβερλι στο πρώτο τρίλεπτο του δεύτερου μέρους. Ένα επιμέρους 13-3 του Παναθηναϊκού με πρωταγωνιστή τον Χέιζ-Ντέιβις κάλυψε γρήγορα την απόσταση και έφερε μπροστά στο σκορ τους «πράσινους», που μέσω της άμυνας τους βρήκαν τις λύσεις και στην επίθεση (67-66, 25').

Ναν και Όσμαν έδωσαν αέρα οκτώ πόντων στον Επτάστερο που ανέβασε όσο χρειαζόταν στροφές για να αποκτήσει προβάδισμα στο ματς. Ο Περσίδης με σουτ τριών πόντων μείωσε στο καλάθι, ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα και ανέβασε στους 11 την απόσταση με το καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε πως θα πέσει μαχόμενος και κατάφερε να κάνει ντέμρπι το ματς στο τελευταίο λεπτό, μειώνοντας στους δύο με τον Μουρ. Οι βολές του Ταϊρί ισοφάρισαν, ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε στο φινάλε όμως εκπρόθεσμα και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Σλούκας με οκτώ συνεχόμενους πόντους έδωσε διαφορά ασφαλείας στον Παναθηναϊκό. Οι βολές του Τολιόπουλου ανέβασαν σε διψήφια επίπεδα την διαφορά, «κλειδώνοντας» την νίκη σε ένα εξαιρετικό επιθετικά παιχνίδι από τις δύο ομάδες.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-50, 77-75, 99-99, 114-102 (παρ.).