Παναθηναϊκός AKTOR σε ρυθμό… Βαλένθια, «καθάρισε» τη Μύκονο με σβηστές μηχανές (97-76)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε ιδανικά την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 97-76 της Μυκόνου στο Telekom Center Athens, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ήρθε πιο εύκολα απ’ όσο δείχνει το τελικό σκορ.



Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε στο παρκέ χωρίς διάθεση να ανεβάσει στροφές, έχοντας ξεκάθαρα το μυαλό στις επερχόμενες αναμετρήσεις με τη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague. Οι «πράσινοι» έκαναν σωστή διαχείριση του ρόστερ, αφήνοντας εκτός βασικά στελέχη και μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής.



Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τη Μύκονο να δείχνει ανταγωνιστική στα πρώτα λεπτά, όμως η ποιότητα του Παναθηναϊκού φάνηκε γρήγορα. Ο Μάριους Γκριγκόνις έδωσε ρυθμό στην επίθεση, οδηγώντας ένα ξέσπασμα που έβαλε τους γηπεδούχους σε θέση οδηγού από την πρώτη περίοδο.

Στη συνέχεια, η διαφορά άρχισε να «χτίζεται» με βασικό όπλο την άμυνα και την κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ντίνος Μήτογλου αποτέλεσε σταθερή λύση κοντά και μακριά από το καλάθι, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο συμμετοχής του, προσφέροντας σκορ και ενέργεια.



Η Μύκονος προσπάθησε να μείνει κοντά με μακρινά σουτ, όμως κάθε φορά που πλησίαζε, ο Παναθηναϊκός απαντούσε άμεσα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η υπεροχή των «πράσινων» έγινε πιο εμφανής, με την ευστοχία από την περιφέρεια να ανοίγει τη διαφορά και να αφαιρεί κάθε περιθώριο αντίδρασης από τους φιλοξενούμενους.



Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει άνετα στο τελικό 97-76, χωρίς να πιεστεί σε κανένα σημείο. Η ομάδα του Αταμάν ολοκλήρωσε έτσι τη regular season στη δεύτερη θέση και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στις απαιτητικές μάχες της Ευρώπης με την Βαλένθια για μια θέση στο Final 4, όπου το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει αισθητά.