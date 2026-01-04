Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου μεταφέρθηκε έπειτα από βαρύ έμφραγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Παπαδάκη από το σπίτι του στο Κολωνάκι και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Λαϊκό χωρίς σφυγμό.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»