Παναθηναϊκός Euroleague πρόγραμμα Μπάσκετ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το δύσκολο πρόγραμμα των «πρασίνων» μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου

H Euroleague μπαίνει στην... τελική ευθεία. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα... φωτιά των «πρασίνων» μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξένησε την Μονακό των χιλίων προβλημάτων στο T-Center στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague και πήρε μια εύκολη νίκη επωφελούμενος τις απουσίες που είχε η ομάδα του Πριγκιπάτου, διευρύνοντας το σερί νικών του και σταματώντας των αντιπάλων της.

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 107-104 στο τέταρτο παιχνίδι-τελικό και κοιτάει την εξάδα ή ακόμα ψηλότερα, φτάνοντας το 20-14 μετά από 34 αγωνιστικές.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου

  • 35η αγωνιστικήΧάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός (2/4, 21:05)
  • 36η αγωνιστικήΜπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)
  • 37η αγωνιστικήΒαλένθια - Παναθηναϊκός (9/4, 21:45)
  • 38η αγωνιστικήΠαναθηναϊκός - Αναντολού Εφές (17/4, 21:15)

