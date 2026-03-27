Παναθηναϊκός AKTOR: Το δύσκολο πρόγραμμα των «πρασίνων» μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου
H Euroleague μπαίνει στην... τελική ευθεία. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα... φωτιά των «πρασίνων» μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξένησε την Μονακό των χιλίων προβλημάτων στο T-Center στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague και πήρε μια εύκολη νίκη επωφελούμενος τις απουσίες που είχε η ομάδα του Πριγκιπάτου, διευρύνοντας το σερί νικών του και σταματώντας των αντιπάλων της.
Το «τριφύλλι» επικράτησε με 107-104 στο τέταρτο παιχνίδι-τελικό και κοιτάει την εξάδα ή ακόμα ψηλότερα, φτάνοντας το 20-14 μετά από 34 αγωνιστικές.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου
- 35η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός (2/4, 21:05)
- 36η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)
- 37η αγωνιστική: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (9/4, 21:45)
- 38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές (17/4, 21:15)