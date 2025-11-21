Παναθηναϊκός AKTOR: Το προφίλ του διάσημου ορθοπαιδικού που θα χειρουργήσει τον Ματίας Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε την Παρασκευή (21/11) επίσημη ανακοίνωση, στην οποία ενημέρωσε πως ο Ματίας Λεσόρ θα μεταφερθεί το Σάββατο (22/11) στο Οπόρτο της Πορτογαλίας, προκειμένου να χειρουργηθεί τη Δευτέρα (24/11) από τον διακεκριμένο ορθοπαιδικό Νικ Φαν Ντάικ.

Η επέμβαση, στην οποία θα υποβληθεί ο Γάλλος σέντερ ονομάζεται αρθροσκοπική επέμβαση και έχει ως στόχο την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής, μετά από το κάταγμα περόνης που υπέστη τον προηγούμενο Δεκέμβριο.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ, ο Ολλανδός χειρουργός, Φαν Ντάικ αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Ματίας Λεσόρ. Και η επιλογή αυτή μόνο τυχαία δε θα έπρεπε να θεωρείται.

Ο Νικ Φαν Ντάικ είναι διακεκριμένος καθηγητής ορθοπαιδικής, ιδιαίτερα δημοφιλής στους κύκλους των επαγγελματιών αθλητών. Εξειδικεύεται στην αθλητική τραυματολογία και την αρθροσκοπική χειρουργική του αστραγάλου και του γόνατος.

Στο παρελθόν έχει αναλάβει διάφορους κορυφαίους αθλητές, όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Κέιλορ Νάβας, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Ρόμπιν Φαν Πέρσι και Μάρκο Φαν Μπάστεν.

Επίσης, έχει χειρουργήσει διακεκριμένους Έλληνες αθλητές, όπως ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο Αντώνης Κόνιαρης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Αυτή την περίοδο, ο 74χρονος ορθοπαιδικός εργάζεται στα FIFA Medical Centres of Excellence με έδρα την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία.