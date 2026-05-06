Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Δεν ολοκλήρωσε την επική ανατροπή, μείωσαν σε 2-1 οι Ισπανοί

Άγγιξε μια αδιανόητη ανατροπή στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός AKTOR αλλά δεν τα κατάφερε. Το «τριφύλλι» προσγειώθηκε άτσαλα στο ΟΑΚΑ μετά τα δύο «διπλά» στη Roig Arena, έπεσε «θύμα» του ξέφρενου ισπανικού ρυθμού για πάνω από 30 λεπτά και παρά την μεγάλη προσπάθεια αντεπίθεσης, ηττήθηκε με 87-91 από την Βαλένθια στο Game 3 των playoffs της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» έκαναν φοβερή αντεπίθεση στο τελευταίο πεντάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος εν τέλει έγινε «μοιραίος» αστοχώντας σε διαδοχικές προσπάθειες ισοφάρισης στα τελευταία δευτερόλεπτα. Νωρίτερα, Αταμάν και Μαρτίνεθ είχαν αποβληθεί μετά από έντονη λογομαχία μεταξύ τους αφήνοντας «ακέφαλες» τις ομάδες τους στο τελευταίο διάστημα.

Ο Παναθηναϊκός πλέον θέλει να τελειώσει την σειρά στο Game 4 μέσα στην έδρα του, σε ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο την Παρασκευή (8/5) στις 21:15.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

«Κρύος» στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια έβαλε όλα τα σουτ της στο πρώτο δίλεπτο, αρχίζοντας με 5-0 το ματς την ώρα που οι λύσεις για το «τριφύλλι» ερχόντουσαν μόνο από τις βολές. Ο Ναν με τους πρώτους του πόντους μείωσε στον πόντο, πριν απαντήσει ξανά η ισπανική ομάδα με νέο σερι πέντε πόντων (8-14, 5').

Με την επίθεση «κολλημένη» και πέντε γρήγορα λάθη ο Αταμάν έβαλε στο παιχνίδι τους Σορτς και Φαρίντ που βοήθησαν σε πρώτη φάση. Ένα ακόμα μικρό σερί 6 πόντων των φιλοξενούμενων έφερε τους «πράσινους» στο -10, με το παιχνίδι να κυλά ακριβώς όπως βόλευε τους εύστοχους Ισπανούς. Ναν και Χέιζ-Ντέιβις μείωσαν προσωρινά, η Βαλένθια αντέδρασε και πάλι ανεβάζοντας σε διψήφια επίπεδα την απόσταση.

Τα λάθη συνεχίστηκαν, οι παίκτες του Μαρτίνεθ «χτυπούσαν» διαρκώς στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος με «αέρα» 13 πόντων. Σκορ ημιχρόνου 39-52.

Η Βαλένθια μπήκε ξανά με το πόδι στο γκάζι και με ένα 8-0 εκτόξευσε την διαφορά κοντά στους 20 πόντους, με τον Αταμάν να καλεί γρήγορα τάιμ-άουτ βλέποντας τα πράγματα να ξεφεύγουν. Ο Όσμαν έδωσε τον ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, ο Ρογκαβόπουλος βρήκε το πρώτο του εύστοχο τρίποντο και ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο -11 (56-67, 27').

Με τους Αταμάν και Μαρτίνεθ να αποβάλλονται έπειτα από μεταξύ τους λογομαχία, ο Ρογκαβόπουλος έδωσε λύσεις και μείωσε στους 9. Η Βαλένθια όπως και στα προηγούμενα δεκάλεπτα μπήκε εξαιρετικά και επανέφερε την διψήφια διαφορά, με τον Ναν να δίνει μια ανάσα για τον κακό σε άμυνα και επίθεση Παναθηναϊκό.

Ο Επτάστερος με ένα 11-0 πήγε να κλέψει το ματς, ο Ρογκαβόπουλος προσπάθησε να ισοφαρίσει με δύο συνεχόμενα τρίποντα χωρίς επιτυχία, με την Βαλένθια να μειώνει τη σειρά σε 2-1.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91.