Παναθηναϊκός AKTOR - Ζαλγκίρις 92-88: Επιστροφή στις νίκες με καυτό Ναν και τρομερό comeback Λεσόρ

Γύρισε ο Ματίας Λεσόρ, ήρθε και η νίκη για τον Επτάστερο! Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε μια υπερπολύτιμη νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις (92-88), στην 31η αγωνιστική της EuroLeague. Μεγαλύτερο κέρδος για τον Εργκίν Αταμάν η επιστροφή του Λεσόρ 448 ημέρες μετά τον σοβαρό του τραυματισμό, με τον Γάλλο να είναι εξαιρετικός στην επιστροφή του στη δράση (9 πόντοι, 3 ριμπάουντ).

Σπουδαία εμφάνιση από τους Ναν (22 πόντοι) και Όσμαν (24π, 5 ριμπάουντ) που «κουβάλησαν» την επιθετική γραμμή των «πράσινων», πολύτιμη η βοήθεια του Σλούκα σε καίρια σημεία.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει στο 17-14 της βαθμολογίας, ίδιο ρεκόρ και για την Ζαλγκίρις την οποία «δίπλωσε» σε νίκες το «τριφύλλι».

Το ματς

Δεν θα μπορούσε να πετύχει κάποιος άλλος το πρώτο καλάθι της βραδιάς από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε όσο κανείς από τον σοβαρό του τραυματισμό 448 ημέρες αργότερα, με το «T-Center» να κάνει... χαμό στην επιστροφή του στα παρκέ.

Δεν άργησε και το πρώτο εντυπωσιακό κάρφωμα για τον Λεσόρ, που με το ένα χέρι «έσπασε» την ρακέτα της Ζαλγκίρις και ξέσπασε σε πανηγυρισμούς (7-2, 2').

Με τα επιθετικά ριμπάουντ της Ζαλγκίρις να μην σταματούν και τον Παναθηναϊκό να «ψάχνει» αμυντική ισορροπία, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν στο +3 το πρώτο δεκάλεπτο με το καλάθι του Σορτς να «ρίχνει» λίγο την διαφορά (24-27, 10'). Ο Όσμαν με 7 διαδοχικούς πόντους και σαφέστατη βελτίωση αμυντικά προσπέρασε τους Λιθουανούς, ζεσταίνοντας ξανά το κοινό στις κερκίδες.

Ναν και Χέιζ-Ντέιβις μπήκαν στην εξίσωση, με το καλάθι του Λο να είναι το τελευταίο πριν την ανάπαυλα και τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά στο +4. Σκορ ημιχρόνου 44-40.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με την Ζαλγκίρις να βρίσκει πρώτη καλάθια και να μειώνει την απόσταση. Οι «πράσινοι» έχτισαν σιγά σιγά μεγαλύτερη διαφορά, φτάνοντας την ακόμα και στο +9. Ο Φρανσίσκο με σουτ τριών πόντων μείωσε στον πόντο, ο Σορτς όμως απάντησε αμέσως και δεν άφησε τους Λιθουανούς να πάρουν ψυχολογία.

Ο Σλούκας με μπλοκ στον Φρανσίσκο και καλάθι στον αιφνιδιασμό έφερε ξανά κοντά σε διψήφια επίπεδα την απόσταση, δίνοντας συνεχόμενες λύσεις επιθετικά στο «τριφύλλι». Το μακρινό τρίποντο του Ναν και οι τρεις εύστοχες βολές του Χέιζ Ντέιβις έφεραν για πρώτη φορά διαφορά μεγαλύτερη των 10 πόντων.

Ο Φρανσίσκο έδωσε νέο ενδιαφέρον στο τελευταίο δίλεπτο με ένα δύσκολο τρίποντο πάνω στην άμυνα του Ερνανγκόμεθ (83-77), υποχρεώνοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ-άουτ για να κόψει τον ρυθμό της Ζαλγκίρις. Ο Ερνανγκόμεθ με ένα τεράστιο σουτ τριώνπόντων «κλείδωσε» πρακτικά την νίκη και έδωσε μεγάλη «ανάσα» στην ομάδα του.