Παναθηναϊκός: All-In για Τσάπρα, για να «κλείσει» τον παίκτη του Λεβαδειακού

Ο Παναθηναϊκός, έχει μπει δυνατά εδώ και καιρό στην «εξίσωση» του Τσάπρα, με το «τριφύλλι» να θέλει να τελειώσει και να κλείσει την υπόθεση.

Εδώ και μήνες αποτελεί το «μήλο της Έριδος» για τους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και για ευρωπαϊκά κλαμπ που τον παρακολουθούν καιρό με μεγάλη προσοχή. Λογικό μετά την εξαιρετική σεζόν που έκανε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας (περί ου ο λόγος) με τον Λεβαδειακό, μετρώντας 10 ασίστ και 1 γκολ σε 36 επίσημα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Προφανώς παραμένει στη διεκδίκησή του και ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός προχωράει πλέον στην τελική κίνησή του προς τον Λεβαδειακό και είναι έτοιμος μέσα στο Σαββατοκύριακο (13-14/6) να κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει, για να φτάσει σε μία τελική συμφωνία με την ομάδα της Βοιωτίας για τον Τσάπρα.

Το ποσό που είχε θέσει ο Γιάννης Κομπότης για τον δεξιό του αμυντικό ήταν στα 2 εκατομμύρια. Το συνολικό ποσό που θα πέσει στο... τραπέζι για τον Έλληνα μπακ, θα αγγίζει -μαζί με τα μπόνους- τα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο Λεβαδειακός θα διατηρήσει κι ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.