Παναθηναϊκός: Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα των «πράσινων» - Αυτός αντικαταστάθηκε

Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση της αλλαγής που δικαιούται στην ευρωπαϊκή λίστα λόγω τραυματισμού και αντικατέστησε το βράδυ της Παρασκευής (17/10) τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Ο Σέρβος προσθέτει μια έξτρα λύση στο «τριφύλλι» στην κορυφή της επίθεσης για τις αναμετρήσεις του Europa League, εκεί όπου ο Σφιντέρσκι είχε μείνει μόνος μετά τον τραυματισμό του Ντέσερς στις 26 Σεπτεμβρίου, σε μια προπόνηση στη Βέρνη.

Η UEFA επιτρέπει πλέον στις ομάδες να κάνουν μια αλλαγή στις λίστες τους και μέσα στη σεζόν, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Το δικαίωμα αλλαγής ενεργοποιείται για μακροχρόνια τραυματίες παίκτες οι άρρωστους ποδοσφαιριστές, με την προϋπόθεση ότι ο τραυματισμός θα στερήσει για περισσότερες από εξήντα ημέρες τις υπηρεσίες του παίκτη στην ομάδα του. Το διάστημα αρχίζει να μετράει από την ημέρα της γνωμάτευσης του τραυματισμού.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έστειλαν στην UEFA το αίτημα με όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις του Νιγηριανού επιθετικού, η οποία έκανε δεκτό το αίτημα των «πράσινων» και κάπως έτσι, ο Πάντοβιτς εντάχθηκε στην λίστα του Παναθηναϊκού, ενόψει των δύο εκτός έδρας αναμετρήσεων σε Ολλανδία (Φέγενορντ, 23/10) και Σουηδία (Μάλμε, 6/11) και κατά πάσα πιθανότητα για την αναμέτρηση με την Στουρμ Γκρατς (27/11).

Αναλυτικά ο κανονισμός της UEFA

«Μακροχρόνιος τραυματισμός ή ασθένεια ποδοσφαιριστή (εκτός τερματοφύλακα)



Κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, μέχρι και την 6η αγωνιστική, η ομάδα που πλήττεται από μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια ενός ποδοσφαιριστή (εκτός τερματοφύλακα) έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει προσωρινά έναν (1) ποδοσφαιριστή και να δηλώσει έναν νέο παίκτη στη Λίστα Α (List A).



Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει την επίσημη εγγραφή του αντικαταστάτη στη Λίστα Α, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος παίκτης είχε ήδη εγγραφεί στον σύλλογο σύμφωνα με τα άρθρα 30.01 έως 30.06 πριν από την καταληκτική ημερομηνία για τη Λίστα Α (δηλαδή 2 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 24:00 CET).



-Ένας τραυματισμός ή μια ασθένεια θεωρείται μακροχρόνια εάν διαρκεί τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα που σημειώθηκε.



-Αν ο παίκτης αναρρώσει πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου των 60 ημερών, παραμένει ωστόσο μη επιλέξιμος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της UEFA (Champions League, Europa League ή Conference League) μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος αυτή.



-Αν ο παίκτης που αντικαθίσταται είχε δηλωθεί ως «club-trained» (προερχόμενος από την ακαδημία του συλλόγου) ή «association-trained» (εκπαιδευμένος από ομάδα της ίδιας ομοσπονδίας), η ομάδα υποχρεούται να τηρήσει εκ νέου τις σχετικές ποσοστώσεις με τον αντικαταστάτη. Η ομάδα πρέπει να προσκομίσει στην UEFA τα απαραίτητα ιατρικά αποδεικτικά σε μία από τις επίσημες γλώσσες της UEFA.



-Πριν εγκρίνει την αντικατάσταση, η UEFA μπορεί να ζητήσει πρόσθετη ιατρική εξέταση του τραυματία παίκτη από ανεξάρτητο γιατρό που ορίζει η UEFA, με έξοδα του συλλόγου.



-Μόλις ο τραυματίας ή ασθενής παίκτης είναι εκ νέου σε θέση να αγωνιστεί, ξαναγίνεται επιλέξιμος και μπορεί να επιστρέψει στη θέση του αντικαταστάτη, ο οποίος αφαιρείται από τη Λίστα Α.



-Η επιστροφή του αρχικού παίκτη πρέπει να δηλωθεί στη διοίκηση της UEFA τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το επόμενο ματς στο οποίο πρόκειται να αγωνιστεί».