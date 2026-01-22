Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Σαντίνο Αντίνο - Πότε αναμένεται να κάνει ντεμπούτο

Τη σπουδαία μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο ανακοίνωσε και επίσημα το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ πέρασε την Τετάρτη (21/1) τα ιατρικά και οι εξετάσεις του ήταν άψογες, ενώ τα εργομετρικά του έδειξαν ότι είναι... ταύρος, έτοιμος να μπει άμεσα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Βέβαια, μιας και έρχεται από δίμηνη αγωνιστική αποχή, θα αξιολογηθεί από τον Ράφα Μπενίτεθ και το επιτελείο του πότε θα είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, μετά τα αποτελέσματα και των εργομετρικών. Δεν αποκλείεται ο Μπενίτεθ να τον εντάξει πιο γρήγορα και να κάνει το ντεμπούτο του, ακόμη και την επόμενη αγωνιστική της Super League. Τα πάντα βέβαια, όπως είπαμε, θα εξαρτηθούν από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!